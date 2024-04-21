Курганец спасает кроликов от наводнения необычным способом. Фото

22 апреля 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Житель СНТ решил построить для кроликов спасительный плот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Житель затопленного СНТ под Курганом соорудил для своих кроликов плот на период паводка. Об этом URA.RU рассказал курганский режиссер Константин Романов, который заметил конструкцию во время стрима по затопленным территориям. «Удивил мужчина, выживающий в море воды, который построил плот для своих кроликов. Животные чувствуют себя хорошо. Хозяин сказал, что помощь ему не нужна. Живет он на втором этаже, куда вода не зашла. К наводнению готовился заранее, специально все сделал, чтобы от мародеров защищаться. С ним еще большая черная собака», — рассказал Романов агентству. Плот с кроликами закреплен, так что течение его не уносит. У животных есть корм и зелень. Режиссер Константин Романов принял участие в пятичасовом плавании по затопленным курганским СНТ от Энергетиков до Кировского моста. Участникам также удалось спасти из воды двух брошенных собак. В Курганской области продолжается рекордный за последние тридцать лет паводок. Актуальные новости об эвакуации населения, а также о ситуации на затопленной территории — в трансляции URA.RU. Кролики в затопленном СНТ по Курганом живут на плоту Константин Романов, страница Константина Романова, соцсеть «ВКонтакте» Фото: Хозяин животных подготовился к большой воде, сам проживает на втором этаже дома с собакой Константин Романов, страница Константина Романова, соцсеть «ВКонтакте» Фото: Курганский режиссер Константин Романов побывал в затопленных СНТ Кургана (на фото справа) Константин Романов, страница Константина Романова, соцсеть «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель затопленного СНТ под Курганом соорудил для своих кроликов плот на период паводка. Об этом URA.RU рассказал курганский режиссер Константин Романов, который заметил конструкцию во время стрима по затопленным территориям. «Удивил мужчина, выживающий в море воды, который построил плот для своих кроликов. Животные чувствуют себя хорошо. Хозяин сказал, что помощь ему не нужна. Живет он на втором этаже, куда вода не зашла. К наводнению готовился заранее, специально все сделал, чтобы от мародеров защищаться. С ним еще большая черная собака», — рассказал Романов агентству. Плот с кроликами закреплен, так что течение его не уносит. У животных есть корм и зелень. Режиссер Константин Романов принял участие в пятичасовом плавании по затопленным курганским СНТ от Энергетиков до Кировского моста. Участникам также удалось спасти из воды двух брошенных собак. В Курганской области продолжается рекордный за последние тридцать лет паводок. Актуальные новости об эвакуации населения, а также о ситуации на затопленной территории — в трансляции URA.RU.