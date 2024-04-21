Губернатор Махонин уехал за границу

Губернатор Махонин с ректорами вузов рекламируют Пермский край в Узбекистане

22 апреля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Пермские власти активно выстраивают промышленную кооперацию Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во главе региональной делегации уехал в Узбекистан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации главы Прикамья, в составе делегации также находятся представители промпредприятий и ректоры ПГГПУ, ПГМУ и ПГФА. Вузы готовы учить узбекских студентов, «Основная цель миссии — развитие промышленной кооперации между предприятиями Республики Узбекистан и Пермского края, а также обсуждение возможностей открытия совместных производств с частными или государственными партнерами. Еще одной целью поездки станет укрепление сотрудничества Республики и региона в образовательной сфере: вопросы формирования единых образовательных программ, взаимодействия в научно-образовательной сфере, сотрудничества по обмену студентами», — отметили в пресс-службе. Сегодня, 22 апреля, Махонин принял участие в пленарной сессии «Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус». Она проходит в рамках международной выставки «Иннопром. Центральная Азия». Делегация Прикамья также намерена провести встречи с руководителями образовательных учреждений Узбекистана. Пермяки продемонстрируют возможности пермского образования, предложат варианты сотрудничества по обмену студентами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во главе региональной делегации уехал в Узбекистан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации главы Прикамья, в составе делегации также находятся представители промпредприятий и ректоры ПГГПУ, ПГМУ и ПГФА. Вузы готовы учить узбекских студентов, «Основная цель миссии — развитие промышленной кооперации между предприятиями Республики Узбекистан и Пермского края, а также обсуждение возможностей открытия совместных производств с частными или государственными партнерами. Еще одной целью поездки станет укрепление сотрудничества Республики и региона в образовательной сфере: вопросы формирования единых образовательных программ, взаимодействия в научно-образовательной сфере, сотрудничества по обмену студентами», — отметили в пресс-службе. Сегодня, 22 апреля, Махонин принял участие в пленарной сессии «Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус». Она проходит в рамках международной выставки «Иннопром. Центральная Азия». Делегация Прикамья также намерена провести встречи с руководителями образовательных учреждений Узбекистана. Пермяки продемонстрируют возможности пермского образования, предложат варианты сотрудничества по обмену студентами.