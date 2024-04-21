21 апреля 2024
20 апреля 2024

Губернатор Махонин уехал за границу

Губернатор Махонин с ректорами вузов рекламируют Пермский край в Узбекистане
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Дня Пермского края на выставке "Россия" ВДНХ, презентация региона с участием губернатора. Москва, махонин дмитрий
Пермские власти активно выстраивают промышленную кооперацию Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во главе региональной делегации уехал в Узбекистан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации главы Прикамья, в составе делегации также находятся представители промпредприятий и ректоры ПГГПУ, ПГМУ и ПГФА. Вузы готовы учить узбекских студентов,

«Основная цель миссии — развитие промышленной кооперации между предприятиями Республики Узбекистан и Пермского края, а также обсуждение возможностей открытия совместных производств с частными или государственными партнерами. Еще одной целью поездки станет укрепление сотрудничества Республики и региона в образовательной сфере: вопросы формирования единых образовательных программ, взаимодействия в научно-образовательной сфере, сотрудничества по обмену студентами», — отметили в пресс-службе.

Сегодня, 22 апреля, Махонин принял участие в пленарной сессии «Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус». Она проходит в рамках международной выставки «Иннопром. Центральная Азия». Делегация Прикамья также намерена провести встречи с руководителями образовательных учреждений Узбекистана. Пермяки продемонстрируют возможности пермского образования, предложат варианты сотрудничества по обмену студентами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во главе региональной делегации уехал в Узбекистан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации главы Прикамья, в составе делегации также находятся представители промпредприятий и ректоры ПГГПУ, ПГМУ и ПГФА. Вузы готовы учить узбекских студентов, «Основная цель миссии — развитие промышленной кооперации между предприятиями Республики Узбекистан и Пермского края, а также обсуждение возможностей открытия совместных производств с частными или государственными партнерами. Еще одной целью поездки станет укрепление сотрудничества Республики и региона в образовательной сфере: вопросы формирования единых образовательных программ, взаимодействия в научно-образовательной сфере, сотрудничества по обмену студентами», — отметили в пресс-службе. Сегодня, 22 апреля, Махонин принял участие в пленарной сессии «Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус». Она проходит в рамках международной выставки «Иннопром. Центральная Азия». Делегация Прикамья также намерена провести встречи с руководителями образовательных учреждений Узбекистана. Пермяки продемонстрируют возможности пермского образования, предложат варианты сотрудничества по обмену студентами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...