В Челябинской области уничтожили тонну лосося неизвестного происхождения

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Цех бортового питания в аэропорту. Сургут, рыба, приготовление еды
В Челябинске уничтожили 905 килограммов небезопасной лососевой продукции Фото:

В Челябинской области уничтожили почти тонну лососевой продукции неизвестного происхождения. У партии зафиксировали потерю прослеживаемости, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«Хозяйствующий субъект Челябинска после получения информации от Уральского управления уничтожил 905 кг рыбопродукции. Всего в регион поступило 3,1 тонны, в числе которых мороженая обрезь и мороженые брюшки лосося, мороженый тримминг лосося, мороженые хребты лосося», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Рыба была выработана компанией СЕRMAQ CHILE S.A в Республике Чили. Ведомство обнаружило поддельные сертификаты на продукцию. Прежде чем попасть на прилавки Челябинска партия оказалась в Твери, а затем была направлена в московские и тульские торговые сети.

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В Челябинской области уничтожили почти тонну лососевой продукции неизвестного происхождения. У партии зафиксировали потерю прослеживаемости, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Хозяйствующий субъект Челябинска после получения информации от Уральского управления уничтожил 905 кг рыбопродукции. Всего в регион поступило 3,1 тонны, в числе которых мороженая обрезь и мороженые брюшки лосося, мороженый тримминг лосося, мороженые хребты лосося», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Рыба была выработана компанией СЕRMAQ CHILE S.A в Республике Чили. Ведомство обнаружило поддельные сертификаты на продукцию. Прежде чем попасть на прилавки Челябинска партия оказалась в Твери, а затем была направлена в московские и тульские торговые сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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