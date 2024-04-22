В Челябинской области уничтожили тонну лосося неизвестного происхождения

22 апреля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

В Челябинске уничтожили 905 килограммов небезопасной лососевой продукции Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Челябинской области уничтожили почти тонну лососевой продукции неизвестного происхождения. У партии зафиксировали потерю прослеживаемости, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Хозяйствующий субъект Челябинска после получения информации от Уральского управления уничтожил 905 кг рыбопродукции. Всего в регион поступило 3,1 тонны, в числе которых мороженая обрезь и мороженые брюшки лосося, мороженый тримминг лосося, мороженые хребты лосося», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Рыба была выработана компанией СЕRMAQ CHILE S.A в Республике Чили. Ведомство обнаружило поддельные сертификаты на продукцию. Прежде чем попасть на прилавки Челябинска партия оказалась в Твери, а затем была направлена в московские и тульские торговые сети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области уничтожили почти тонну лососевой продукции неизвестного происхождения. У партии зафиксировали потерю прослеживаемости, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Хозяйствующий субъект Челябинска после получения информации от Уральского управления уничтожил 905 кг рыбопродукции. Всего в регион поступило 3,1 тонны, в числе которых мороженая обрезь и мороженые брюшки лосося, мороженый тримминг лосося, мороженые хребты лосося», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Рыба была выработана компанией СЕRMAQ CHILE S.A в Республике Чили. Ведомство обнаружило поддельные сертификаты на продукцию. Прежде чем попасть на прилавки Челябинска партия оказалась в Твери, а затем была направлена в московские и тульские торговые сети.