Какой участок трассы в Тюменской области рискует оказаться под водой. Карта

В Тюменской области трасса Тюмень — Омск рискует быть затопленной

22 апреля 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

В регионе частично перекрывают трассы и ограничивают по ним движение Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Часть трассы Р-402 в Абатском районе рискует быть затопленной. На этом отрезке автодорогу пересекает река Ишим. URA.RU публикует карту участка, который находится под угрозой. «В Абатском районе русло реки Ишим пересекает федеральную трассу Р-402. На ней есть мост, который обеспечивает пропуск только основного русла, а не поймы. И там река будет стараться уйти под мостовое пространство, что она сделать, конечно, не сможет. Поэтому эту федеральную дорогу сейчас поднимают и укрепляют. И выдержит ли она это — большой вопрос», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Опасным считается участок с 356 по 358 км. Участок трассы, который рискует уйти под воду Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Часть трассы Р-402 в Абатском районе рискует быть затопленной. На этом отрезке автодорогу пересекает река Ишим. URA.RU публикует карту участка, который находится под угрозой. «В Абатском районе русло реки Ишим пересекает федеральную трассу Р-402. На ней есть мост, который обеспечивает пропуск только основного русла, а не поймы. И там река будет стараться уйти под мостовое пространство, что она сделать, конечно, не сможет. Поэтому эту федеральную дорогу сейчас поднимают и укрепляют. И выдержит ли она это — большой вопрос», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Опасным считается участок с 356 по 358 км.