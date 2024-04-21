Часть трассы Р-402 в Абатском районе рискует быть затопленной. На этом отрезке автодорогу пересекает река Ишим. URA.RU публикует карту участка, который находится под угрозой.
«В Абатском районе русло реки Ишим пересекает федеральную трассу Р-402. На ней есть мост, который обеспечивает пропуск только основного русла, а не поймы. И там река будет стараться уйти под мостовое пространство, что она сделать, конечно, не сможет. Поэтому эту федеральную дорогу сейчас поднимают и укрепляют. И выдержит ли она это — большой вопрос», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Опасным считается участок с 356 по 358 км.
Участок трассы, который рискует уйти под воду
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Часть трассы Р-402 в Абатском районе рискует быть затопленной. На этом отрезке автодорогу пересекает река Ишим. URA.RU публикует карту участка, который находится под угрозой. «В Абатском районе русло реки Ишим пересекает федеральную трассу Р-402. На ней есть мост, который обеспечивает пропуск только основного русла, а не поймы. И там река будет стараться уйти под мостовое пространство, что она сделать, конечно, не сможет. Поэтому эту федеральную дорогу сейчас поднимают и укрепляют. И выдержит ли она это — большой вопрос», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Опасным считается участок с 356 по 358 км.