21 апреля 2024

Какой участок трассы в Тюменской области рискует оказаться под водой. Карта

В Тюменской области трасса Тюмень — Омск рискует быть затопленной
© Служба новостей «URA.RU»
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Кошкаргай. Ишимский район
В регионе частично перекрывают трассы и ограничивают по ним движение Фото:
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Часть трассы Р-402 в Абатском районе рискует быть затопленной. На этом отрезке автодорогу пересекает река Ишим. URA.RU публикует карту участка, который находится под угрозой.

«В Абатском районе русло реки Ишим пересекает федеральную трассу Р-402. На ней есть мост, который обеспечивает пропуск только основного русла, а не поймы. И там река будет стараться уйти под мостовое пространство, что она сделать, конечно, не сможет. Поэтому эту федеральную дорогу сейчас поднимают и укрепляют. И выдержит ли она это — большой вопрос», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Опасным считается участок с 356 по 358 км.

Участок трассы, который рискует уйти под воду
Участок трассы, который рискует уйти под воду

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Часть трассы Р-402 в Абатском районе рискует быть затопленной. На этом отрезке автодорогу пересекает река Ишим. URA.RU публикует карту участка, который находится под угрозой. «В Абатском районе русло реки Ишим пересекает федеральную трассу Р-402. На ней есть мост, который обеспечивает пропуск только основного русла, а не поймы. И там река будет стараться уйти под мостовое пространство, что она сделать, конечно, не сможет. Поэтому эту федеральную дорогу сейчас поднимают и укрепляют. И выдержит ли она это — большой вопрос», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Опасным считается участок с 356 по 358 км.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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