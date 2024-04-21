Тюменец отказался ехать в больницу после падения с моста влюбленных

Медики осмотрели мужчину, затем он отправился домой
Житель Тюмени упал в Туру с моста влюбленных, но отказался ехать в больницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
«Вызов поступил 21 апреля в 1:15, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 1:32. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение Больницы Водников. Пациент от госпитализации отказался», — пояснили агентству в ведомстве.
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