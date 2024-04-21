21 апреля 2024

Тюменец отказался ехать в больницу после падения с моста влюбленных

В Тюмени мужчина упал в Туру с моста влюбленных и остался жив
© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная летом. Тюмень, пешеходный мост, мост влюбленных, набережная тюмени, набережная туры
Медики осмотрели мужчину, затем он отправился домой Фото:

Житель Тюмени упал в Туру с моста влюбленных, но отказался ехать в больницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Вызов поступил 21 апреля в 1:15, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 1:32. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение Больницы Водников. Пациент от госпитализации отказался», — пояснили агентству в ведомстве.

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Житель Тюмени упал в Туру с моста влюбленных, но отказался ехать в больницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. «Вызов поступил 21 апреля в 1:15, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 1:32. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение Больницы Водников. Пациент от госпитализации отказался», — пояснили агентству в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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