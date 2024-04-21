В Пермском крае девушка пропала, уйдя копать червей для рыбалки

Поисками девушки занимаются волонтеры Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Яйва Александровского округа Пермского края пропала 21-летняя Александра Шелунцова. Она ушла 20 апреля накопать по червей для рыбалки. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Тревогу забил супруг пропавшей. Он был уверен, что Александра находится у ее родителей. Но оказалось, что там девушка не ночевала.

«В тот день она к ним приходила с дочкой. В час дня отец послал Сашу накопать ему червей на рыбалку. Она взяла стеклянную банку и ушла. После разговора с ее мамой я тут же позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Приехали полицейские, опросили меня. Потом я пошел ее искать, один. Ходил по всей округе — ни следа. А ее телефон с 21 числа не отвечает», — рассказал супруг пропавшей «КП-Пермь».

Приметы Александры Шелунцовой — рост 159 сантиметров, телосложение среднее, волосы вишневые, глаза светло-голубые. В день пропажи была одета в красную олимпийку, а также черные штаны с белыми лампасами и серые кроссовки.