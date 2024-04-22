Найдены черные ящики разбившегося в Ставрополье бомбардировщика Т-22М3

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Вооруженные силы РФ. stock, бомбардировщик, ту-22, ту-22м3
Т-22М3 разбился 19 апреля Фото:

Найдены черные ящики разбившегося в Ставрополье 19 апреля дальнего бомбардировщика Т-22М3. Об этом сообщили силовые структуры.

«На месте падения самолета обнаружены черные ящики — параметрический и речевой самописцы. Они отправлены на расшифровку в военную лабораторию», — рассказал ТАСС источник.

По его словам, поиски четвертого члена экипажа закончились безрезультатно. Официальных подведений данной информации нет.

Бомбардировщик потерпел крушение 19 апреля. Двух пилотов госпитализировали, командир экипажа погиб. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность судна.

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Найдены черные ящики разбившегося в Ставрополье 19 апреля дальнего бомбардировщика Т-22М3. Об этом сообщили силовые структуры. «На месте падения самолета обнаружены черные ящики — параметрический и речевой самописцы. Они отправлены на расшифровку в военную лабораторию», — рассказал ТАСС источник. По его словам, поиски четвертого члена экипажа закончились безрезультатно. Официальных подведений данной информации нет. Бомбардировщик потерпел крушение 19 апреля. Двух пилотов госпитализировали, командир экипажа погиб. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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