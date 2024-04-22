Происшествия Найдены черные ящики разбившегося в Ставрополье бомбардировщика Т-22М3 22 апреля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 + Т-22М3 разбился 19 апреля Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Найдены черные ящики разбившегося в Ставрополье 19 апреля дальнего бомбардировщика Т-22М3. Об этом сообщили силовые структуры. «На месте падения самолета обнаружены черные ящики — параметрический и речевой самописцы. Они отправлены на расшифровку в военную лабораторию», — рассказал ТАСС источник. По его словам, поиски четвертого члена экипажа закончились безрезультатно. Официальных подведений данной информации нет. Бомбардировщик потерпел крушение 19 апреля. Двух пилотов госпитализировали, командир экипажа погиб. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность судна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Найдены черные ящики разбившегося в Ставрополье 19 апреля дальнего бомбардировщика Т-22М3. Об этом сообщили силовые структуры. «На месте падения самолета обнаружены черные ящики — параметрический и речевой самописцы. Они отправлены на расшифровку в военную лабораторию», — рассказал ТАСС источник. По его словам, поиски четвертого члена экипажа закончились безрезультатно. Официальных подведений данной информации нет. Бомбардировщик потерпел крушение 19 апреля. Двух пилотов госпитализировали, командир экипажа погиб. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность судна. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям