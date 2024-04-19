В Ставрополье разбился бомбордировщик: что известно о подвиге командира

Командир разбившегося в Ставрополье самолета катапультировал членов экипажа

19 апреля 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Утром 19 апреля потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3 на территории Ставропольского края. В результате падения среди мирных граждан пострадавших нет. Всего в самолете находилось четверо членов экипажа. Пилоты катапультировались. URA.RU рассказывает, что известно о трагедии и подвиге командира. О том, что на территории Ставрополья упал самолет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Он отметил, что жертв среди мирного населения в результате падения не было. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность, заявили в Минобороны России. Как позже сообщил telegram-канал Mash, произошла потеря тяги одного из двигателей, после подрыва гидросистемы и пожара. Летчики, находившиеся на борту, катапультировались. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Первый командир экипажа бомбардировщика принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Сам он остался уводить самолет от жилых построек. Двое пилотов были найдены и доставлены в больницу, третьего разыскивают. Командир экипажа погиб. Нет никакой угрозы жизни летчикам упавшего Ту-22М3. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Как заявил бывший пилот МК.ru, после того, как загорелся один из движков, экипаж старался увести самолет максимально далеко от населенных пунктов. Они катапультировались только после того, как скорость тяги двигателя упала до предела и самолет свалился в «самопроизвольный штопор».