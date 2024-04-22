Партнерство ЯНАО и КНР оценили в уральском полпредстве

Ямальский проект стал удачным примером российско-китайских отношений

22 апреля 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев обсудил перспективы инвестиционного партнерства с Чэнь Вэньцином Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред президента РФ по УрФО Владимир Якушев и секретарь политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцин обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества. В качестве удачных примеров, Якушев привел реализацию проекта Ямал СПГ и обработку труб для бурения в Свердловской области, сообщает пресс-служба Уральского полпредства. «Один из крупнейших примеров инвестиционных проектов на Урале — это Ямал СПГ. На территории Свердловской области также действует представительство компании Хайлонг, которая занимается обработкой бурильных труб. В сентябре 2023 года в Екатеринбурге открылся самый большой в России сервисный центр китайских автомобилей FAW TRUCKS», — сообщила пресс-служба Уральского полпредства в официальном telegram-канале. Россия и в частности Урал и Китай сотрудничают в сфере машиностроения, электротехнической промышленности, транспортном и энергетическом машиностроении. Партнерство будет укрепляться и расширяться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ по УрФО Владимир Якушев и секретарь политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцин обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества. В качестве удачных примеров, Якушев привел реализацию проекта Ямал СПГ и обработку труб для бурения в Свердловской области, сообщает пресс-служба Уральского полпредства. «Один из крупнейших примеров инвестиционных проектов на Урале — это Ямал СПГ. На территории Свердловской области также действует представительство компании Хайлонг, которая занимается обработкой бурильных труб. В сентябре 2023 года в Екатеринбурге открылся самый большой в России сервисный центр китайских автомобилей FAW TRUCKS», — сообщила пресс-служба Уральского полпредства в официальном telegram-канале. Россия и в частности Урал и Китай сотрудничают в сфере машиностроения, электротехнической промышленности, транспортном и энергетическом машиностроении. Партнерство будет укрепляться и расширяться.