Партнерство ЯНАО и КНР оценили в уральском полпредстве

Ямальский проект стал удачным примером российско-китайских отношений
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Совет по молодежной политике УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев обсудил перспективы инвестиционного партнерства с Чэнь Вэньцином Фото:

Полпред президента РФ по УрФО Владимир Якушев и секретарь политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцин обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества. В качестве удачных примеров, Якушев привел реализацию проекта Ямал СПГ и обработку труб для бурения в Свердловской области, сообщает пресс-служба Уральского полпредства.

«Один из крупнейших примеров инвестиционных проектов на Урале — это Ямал СПГ. На территории Свердловской области также действует представительство компании Хайлонг, которая занимается обработкой бурильных труб. В сентябре 2023 года в Екатеринбурге открылся самый большой в России сервисный центр китайских автомобилей FAW TRUCKS», — сообщила пресс-служба Уральского полпредства в официальном telegram-канале.

Россия и в частности Урал и Китай сотрудничают в сфере машиностроения, электротехнической промышленности, транспортном и энергетическом машиностроении. Партнерство будет укрепляться и расширяться.

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Полпред президента РФ по УрФО Владимир Якушев и секретарь политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцин обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества. В качестве удачных примеров, Якушев привел реализацию проекта Ямал СПГ и обработку труб для бурения в Свердловской области, сообщает пресс-служба Уральского полпредства. «Один из крупнейших примеров инвестиционных проектов на Урале — это Ямал СПГ. На территории Свердловской области также действует представительство компании Хайлонг, которая занимается обработкой бурильных труб. В сентябре 2023 года в Екатеринбурге открылся самый большой в России сервисный центр китайских автомобилей FAW TRUCKS», — сообщила пресс-служба Уральского полпредства в официальном telegram-канале. Россия и в частности Урал и Китай сотрудничают в сфере машиностроения, электротехнической промышленности, транспортном и энергетическом машиностроении. Партнерство будет укрепляться и расширяться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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