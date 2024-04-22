Партнерство ЯНАО и КНР оценили в уральском полпредстве

Полпред президента РФ по УрФО Владимир Якушев и секретарь политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцин обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества. В качестве удачных примеров, Якушев привел реализацию проекта Ямал СПГ и обработку труб для бурения в Свердловской области, сообщает пресс-служба Уральского полпредства.
«Один из крупнейших примеров инвестиционных проектов на Урале — это Ямал СПГ. На территории Свердловской области также действует представительство компании Хайлонг, которая занимается обработкой бурильных труб. В сентябре 2023 года в Екатеринбурге открылся самый большой в России сервисный центр китайских автомобилей FAW TRUCKS», — сообщила пресс-служба Уральского полпредства в официальном telegram-канале.
Россия и в частности Урал и Китай сотрудничают в сфере машиностроения, электротехнической промышленности, транспортном и энергетическом машиностроении. Партнерство будет укрепляться и расширяться.
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