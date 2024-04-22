СКР начал проверку из-за найденного на Уралмаше трупа

Следователи направят тело на судмедэкспертизу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следователи СКР организовали проверку по факту найденного трупа на улице Фестивальной, 6 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Проводится проверка следственным отделом по Орджоникидзевскому району. Следователем СКР будет проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев, тело будет направлено на судмедэкспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — сказано в сообщении.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, личность умершего уточняется. «В настоящее время организован выезд на место происшествия с целью выяснения всех обстоятельств случившегося», — отметил полковник Горелых.

Труп обнаружили днем 22 апреля. К месту инцидента прибыли сотрудники скорой помощи.