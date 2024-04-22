СКР начал проверку из-за найденного на Уралмаше трупа

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, скр, следственный комитет россии
Следователи направят тело на судмедэкспертизу Фото:

Следователи СКР организовали проверку по факту найденного трупа на улице Фестивальной, 6 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Проводится проверка следственным отделом по Орджоникидзевскому району. Следователем СКР будет проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев, тело будет направлено на судмедэкспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — сказано в сообщении.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, личность умершего уточняется. «В настоящее время организован выезд на место происшествия с целью выяснения всех обстоятельств случившегося», — отметил полковник Горелых.

Труп обнаружили днем 22 апреля. К месту инцидента прибыли сотрудники скорой помощи.

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Следователи СКР организовали проверку по факту найденного трупа на улице Фестивальной, 6 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Проводится проверка следственным отделом по Орджоникидзевскому району. Следователем СКР будет проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев, тело будет направлено на судмедэкспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — сказано в сообщении. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, личность умершего уточняется. «В настоящее время организован выезд на место происшествия с целью выяснения всех обстоятельств случившегося», — отметил полковник Горелых. Труп обнаружили днем 22 апреля. К месту инцидента прибыли сотрудники скорой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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