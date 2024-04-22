В Екатеринбурге на улице обнаружили труп. Фото

22 апреля 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Труп нашли в районе Уралмаша Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU В Екатеринбурге днем 22 апреля в районе Уралмаша обнаружили труп мужчины. Об этом рассказал очевидец. «На улице Фестивальной, 6 обнаружен труп мужчины», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Судя по фото, на место прибыли сотрудники скорой помощи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 22 апреля в районе Уралмаша обнаружили труп мужчины. Об этом рассказал очевидец. «На улице Фестивальной, 6 обнаружен труп мужчины», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Судя по фото, на место прибыли сотрудники скорой помощи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.