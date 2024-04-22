В Екатеринбурге на улице обнаружили труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрельба в гимназии №175. Казань, следственный комитет, силовики, терроризм, стрельба, чп, полиция, ск, чрезвычайное происшествие, терракт, гимназия 175, шутинг, террористический акт
Труп нашли в районе Уралмаша Фото:

В Екатеринбурге днем 22 апреля в районе Уралмаша обнаружили труп мужчины. Об этом рассказал очевидец.

«На улице Фестивальной, 6 обнаружен труп мужчины», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Судя по фото, на место прибыли сотрудники скорой помощи.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге днем 22 апреля в районе Уралмаша обнаружили труп мужчины. Об этом рассказал очевидец. «На улице Фестивальной, 6 обнаружен труп мужчины», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Судя по фото, на место прибыли сотрудники скорой помощи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...