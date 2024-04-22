Труп нашли в районе Уралмаша
В Екатеринбурге днем 22 апреля в районе Уралмаша обнаружили труп мужчины. Об этом рассказал очевидец.
«На улице Фестивальной, 6 обнаружен труп мужчины», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Судя по фото, на место прибыли сотрудники скорой помощи.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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