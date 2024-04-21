21 апреля 2024
20 апреля 2024

Жительница Салехарда построит отель при поддержке властей ЯНАО

Семь предпринимателей из ЯНАО выиграли грант губернатора на проекты туризма
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкурс проф мастерства. Горничные. Курган, подушка, кровать, постель, гостиница, гостиничный номер, гостиница воробьевы горы, горничная отеля, горничная
Предприниматель из Салехарда создаст в городе отель на 15 мест Фото:

В ЯНАО семь предпринимателей получат грант на создание туристических проектов. Предприниматель Екатерина Афанасьева получит самую большую поддержку в 10 миллионов рублей на строительство отеля в Салехарде, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В регионе подвели итоги конкурса грантов губернатора Ямала [Дмитрия Артюхова] в сфере туризма. Участники разделили общую сумму грантов в 26,5 миллионов рублей в шести номинациях. Максимальную финансовую поддержку в размере 10 миллионов рублей выиграла Екатерина Афанасьева с проектом по возведению отеля в Салехарде на 15 номеров», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

По пять миллионов рублей получили проекты по расширению туркомплекса «Лазурный берег» в Губкинском и экокомплекса «Vекша» в Муравленко, где появятся беседки с грилем и обустроят береговую линию. Оставшиеся 6,5 миллионов рублей разделили проекты проката национальной одежды, в этнографическом комплексе «Менаруй» установят чум и селькупскую избу, появится туристическая услуга с ездовыми собаками в поселке Горнокнязевске и Салехарде, модернизируется глэмпинг «Северное сияние» в Губкинском.

Конкурс грантов проводился на условиях софинансирования. Выигравшие предприниматели должны вложить в проекты не менее 30 процентов собственных средств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО семь предпринимателей получат грант на создание туристических проектов. Предприниматель Екатерина Афанасьева получит самую большую поддержку в 10 миллионов рублей на строительство отеля в Салехарде, сообщает пресс-служба окружного правительства. «В регионе подвели итоги конкурса грантов губернатора Ямала [Дмитрия Артюхова] в сфере туризма. Участники разделили общую сумму грантов в 26,5 миллионов рублей в шести номинациях. Максимальную финансовую поддержку в размере 10 миллионов рублей выиграла Екатерина Афанасьева с проектом по возведению отеля в Салехарде на 15 номеров», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. По пять миллионов рублей получили проекты по расширению туркомплекса «Лазурный берег» в Губкинском и экокомплекса «Vекша» в Муравленко, где появятся беседки с грилем и обустроят береговую линию. Оставшиеся 6,5 миллионов рублей разделили проекты проката национальной одежды, в этнографическом комплексе «Менаруй» установят чум и селькупскую избу, появится туристическая услуга с ездовыми собаками в поселке Горнокнязевске и Салехарде, модернизируется глэмпинг «Северное сияние» в Губкинском. Конкурс грантов проводился на условиях софинансирования. Выигравшие предприниматели должны вложить в проекты не менее 30 процентов собственных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...