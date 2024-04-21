Жительница Салехарда построит отель при поддержке властей ЯНАО

Семь предпринимателей из ЯНАО выиграли грант губернатора на проекты туризма

22 апреля 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Предприниматель из Салехарда создаст в городе отель на 15 мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО семь предпринимателей получат грант на создание туристических проектов. Предприниматель Екатерина Афанасьева получит самую большую поддержку в 10 миллионов рублей на строительство отеля в Салехарде, сообщает пресс-служба окружного правительства. «В регионе подвели итоги конкурса грантов губернатора Ямала [Дмитрия Артюхова] в сфере туризма. Участники разделили общую сумму грантов в 26,5 миллионов рублей в шести номинациях. Максимальную финансовую поддержку в размере 10 миллионов рублей выиграла Екатерина Афанасьева с проектом по возведению отеля в Салехарде на 15 номеров», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. По пять миллионов рублей получили проекты по расширению туркомплекса «Лазурный берег» в Губкинском и экокомплекса «Vекша» в Муравленко, где появятся беседки с грилем и обустроят береговую линию. Оставшиеся 6,5 миллионов рублей разделили проекты проката национальной одежды, в этнографическом комплексе «Менаруй» установят чум и селькупскую избу, появится туристическая услуга с ездовыми собаками в поселке Горнокнязевске и Салехарде, модернизируется глэмпинг «Северное сияние» в Губкинском. Конкурс грантов проводился на условиях софинансирования. Выигравшие предприниматели должны вложить в проекты не менее 30 процентов собственных средств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО семь предпринимателей получат грант на создание туристических проектов. Предприниматель Екатерина Афанасьева получит самую большую поддержку в 10 миллионов рублей на строительство отеля в Салехарде, сообщает пресс-служба окружного правительства. «В регионе подвели итоги конкурса грантов губернатора Ямала [Дмитрия Артюхова] в сфере туризма. Участники разделили общую сумму грантов в 26,5 миллионов рублей в шести номинациях. Максимальную финансовую поддержку в размере 10 миллионов рублей выиграла Екатерина Афанасьева с проектом по возведению отеля в Салехарде на 15 номеров», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. По пять миллионов рублей получили проекты по расширению туркомплекса «Лазурный берег» в Губкинском и экокомплекса «Vекша» в Муравленко, где появятся беседки с грилем и обустроят береговую линию. Оставшиеся 6,5 миллионов рублей разделили проекты проката национальной одежды, в этнографическом комплексе «Менаруй» установят чум и селькупскую избу, появится туристическая услуга с ездовыми собаками в поселке Горнокнязевске и Салехарде, модернизируется глэмпинг «Северное сияние» в Губкинском. Конкурс грантов проводился на условиях софинансирования. Выигравшие предприниматели должны вложить в проекты не менее 30 процентов собственных средств.