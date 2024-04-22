Власти Кургана будут дезинфицировать затопленные территории

22 апреля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Чиновники провели совещание по поводу уборки затопленных территорий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Чиновники мэрии Кургана приступят к дезинфекции затопленных территорий после их освобождения от воды. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации. Информация также была озвучена на совещании под руководством зама мэра Кургана, директора департамента ЖКХ Романа Медведева. «На территориях, которые подтоплены, выполнят уборку и проведут дезинфекцию. После схода воды мы выедем в каждый пострадавший микрорайон, проведем собрания, доведем всю необходимую информацию до жителей», — указано на сайте мэрии. На совещании было уточнено, что уборка начнется немедленно после ухода воды, а затопленные районы уже разделены на сектора с назначенными ответственными за каждый из них. Администрация города также оказывает помощь в расчистке территорий частных домовладений от мусора по заявлениям собственников. Планируются субботники для очистки территорий и последующая дезинфекция. В случае необходимости будет предоставлена помощь в откачке воды из подвалов. В Курганской области вода затопила более 5 пяти тысяч жилых и дачных домов. По прогнозу МЧС, пик паводка в Кургане ожидается в ближайшие несколько дней. Жителей частного сектора областного центра просят эвакуироваться. Эти и другие важные новости по паводку в Курганской области узнаете в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чиновники мэрии Кургана приступят к дезинфекции затопленных территорий после их освобождения от воды. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации. Информация также была озвучена на совещании под руководством зама мэра Кургана, директора департамента ЖКХ Романа Медведева. «На территориях, которые подтоплены, выполнят уборку и проведут дезинфекцию. После схода воды мы выедем в каждый пострадавший микрорайон, проведем собрания, доведем всю необходимую информацию до жителей», — указано на сайте мэрии. На совещании было уточнено, что уборка начнется немедленно после ухода воды, а затопленные районы уже разделены на сектора с назначенными ответственными за каждый из них. Администрация города также оказывает помощь в расчистке территорий частных домовладений от мусора по заявлениям собственников. Планируются субботники для очистки территорий и последующая дезинфекция. В случае необходимости будет предоставлена помощь в откачке воды из подвалов. В Курганской области вода затопила более 5 пяти тысяч жилых и дачных домов. По прогнозу МЧС, пик паводка в Кургане ожидается в ближайшие несколько дней. Жителей частного сектора областного центра просят эвакуироваться. Эти и другие важные новости по паводку в Курганской области узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.