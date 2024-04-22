Наводнение не увеличит количество рыбы и комаров в Курганской области

22 апреля 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Ученый гидрологического института заявил, что природа адаптирована к паводку и изменений в ней не произойдет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Природа адаптирована к подобным паводкам, как в Курганской области, и текущее наводнение не приведет к увеличению численности рыбы, комаров и других живых организмов в регионе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель отдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Олег Анисимов. «С точки зрения науки, это абсолютно естественный процесс, ничего беспрецедентного не случилось в природе. Он отработан тысячелетиями для любого водоема. Все природные процессы, зависящие от воды, тоже адаптированы к этому. Только человек не адаптирован, который живет на территории поймы реки. Но никаких аномальных показателей состояния по типу численности рыбы, комаров и так далее не надо ожидать. Они определяются совершенно иными факторами», — отметил Анисимов в разговоре с журналистом. Руководитель союза общественных организаций охотников и рыболовов Курганской области Владимир Михайлов также отметил, что точные последствия для рыбного запаса Тобола станут ясны только после стабилизации уровня воды. Опыт прошлых наводнений, как отмечает он, показывает, что предсказать изменения в экосистеме реки заранее сложно. Ранее URA.RU писало, В Курганской области из-за жары и обмеления озер добыто меньше биоресурсов, в том числе рыбы. По ситуации с рекордным в регионе паводком сообщалось, что уровень воды в Тоболе падает, а река уходит в Кетовский и Белозерский округа (Курганская область). По прогнозу МЧС, пик половодья ожидается в ближайшие день-два. Все важные и актуальные новости в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Природа адаптирована к подобным паводкам, как в Курганской области, и текущее наводнение не приведет к увеличению численности рыбы, комаров и других живых организмов в регионе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель отдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Олег Анисимов. «С точки зрения науки, это абсолютно естественный процесс, ничего беспрецедентного не случилось в природе. Он отработан тысячелетиями для любого водоема. Все природные процессы, зависящие от воды, тоже адаптированы к этому. Только человек не адаптирован, который живет на территории поймы реки. Но никаких аномальных показателей состояния по типу численности рыбы, комаров и так далее не надо ожидать. Они определяются совершенно иными факторами», — отметил Анисимов в разговоре с журналистом. Руководитель союза общественных организаций охотников и рыболовов Курганской области Владимир Михайлов также отметил, что точные последствия для рыбного запаса Тобола станут ясны только после стабилизации уровня воды. Опыт прошлых наводнений, как отмечает он, показывает, что предсказать изменения в экосистеме реки заранее сложно. Ранее URA.RU писало, В Курганской области из-за жары и обмеления озер добыто меньше биоресурсов, в том числе рыбы. По ситуации с рекордным в регионе паводком сообщалось, что уровень воды в Тоболе падает, а река уходит в Кетовский и Белозерский округа (Курганская область). По прогнозу МЧС, пик половодья ожидается в ближайшие день-два. Все важные и актуальные новости в онлайн-трансляции агентства.