В Перми умерла костюмер театра оперы и балета Елена Соколова

Костюмер театра ушла из жизни после продолжительной болезни Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского сообщил о смерти костюмера Елены Соколовой. Она ушла из жизни после продолжительной болезни.

«После продолжительной болезни ушла из жизни костюмер театра Елена Юрьевна Соколова (1972—2024). От нее во многом зависело, как будут одеты и выглядеть артистки Пермского балета на спектаклях. Коллеги по цеху, которые за долгие годы работы в театре стали близкими друзьями, и артисты отмечают, что Елена Юрьевна была настоящим профессионалом. Она не боялась сложных задач и была предельно внимательна к нюансам в своем деле», — сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в краевой столице трагически погиб главный гример Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин. Он попал под поезд, который не увидел, когда переходил через железную дорогу, чтобы сесть на электричку.