Свердловский омбудсмен объяснила повышение призывного возраста до 30 лет

Повышение призывного возраста до 30 лет нужно для того, чтобы на службу приходили более осознанные мужчины, успевшие завести ребенка, так как на фронте погибают те, у кого не остается после себя детей. С таким заявлением выступила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
«Минобороны считает, что к 30 годам люди более закаленные, более проверенные временем, опытом и жизнью, люди, уже родившие детей. Сейчас не секрет, что погибают ребята, у которых не остается после себя ребенка, а к 30 годам, если он уходит, он уже родил ребенка», — сказала Мерзлякова в эфире «Областного телевидения», отметив, что мужчины в таком возрасте осознаннее.
Кроме того, омбудсмен поддержала постановку на воинский учет мигрантов, которые уже имеют российские паспорта. Она уверена, что это нельзя проводить одновременно с выдачей паспорта, потому что военкоматы должны убедиться насколько иностранцы подходят и с какого участка их нужно отправлять.
С 1 января 2024 года призывной возраст составляет от 18 до 30 лет без переходного периода. В июне Госдума одобрила в первом чтении проект о повышении призывного возраста до 21 года. Но позже нижнюю планку решили оставить прежней.
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