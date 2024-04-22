Свердловский омбудсмен объяснила повышение призывного возраста до 30 лет

Свердловский омбудсмен Мерзлякова: призывники к 30 годам становятся осознаннее
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К 30 годам у призывников появляются дети, считает Мерзлякова Фото:

Повышение призывного возраста до 30 лет нужно для того, чтобы на службу приходили более осознанные мужчины, успевшие завести ребенка, так как на фронте погибают те, у кого не остается после себя детей. С таким заявлением выступила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«Минобороны считает, что к 30 годам люди более закаленные, более проверенные временем, опытом и жизнью, люди, уже родившие детей. Сейчас не секрет, что погибают ребята, у которых не остается после себя ребенка, а к 30 годам, если он уходит, он уже родил ребенка», — сказала Мерзлякова в эфире «Областного телевидения», отметив, что мужчины в таком возрасте осознаннее.

Кроме того, омбудсмен поддержала постановку на воинский учет мигрантов, которые уже имеют российские паспорта. Она уверена, что это нельзя проводить одновременно с выдачей паспорта, потому что военкоматы должны убедиться насколько иностранцы подходят и с какого участка их нужно отправлять.

С 1 января 2024 года призывной возраст составляет от 18 до 30 лет без переходного периода. В июне Госдума одобрила в первом чтении проект о повышении призывного возраста до 21 года. Но позже нижнюю планку решили оставить прежней.

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Повышение призывного возраста до 30 лет нужно для того, чтобы на службу приходили более осознанные мужчины, успевшие завести ребенка, так как на фронте погибают те, у кого не остается после себя детей. С таким заявлением выступила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Минобороны считает, что к 30 годам люди более закаленные, более проверенные временем, опытом и жизнью, люди, уже родившие детей. Сейчас не секрет, что погибают ребята, у которых не остается после себя ребенка, а к 30 годам, если он уходит, он уже родил ребенка», — сказала Мерзлякова в эфире «Областного телевидения», отметив, что мужчины в таком возрасте осознаннее. Кроме того, омбудсмен поддержала постановку на воинский учет мигрантов, которые уже имеют российские паспорта. Она уверена, что это нельзя проводить одновременно с выдачей паспорта, потому что военкоматы должны убедиться насколько иностранцы подходят и с какого участка их нужно отправлять. С 1 января 2024 года призывной возраст составляет от 18 до 30 лет без переходного периода. В июне Госдума одобрила в первом чтении проект о повышении призывного возраста до 21 года. Но позже нижнюю планку решили оставить прежней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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