В Перми умер заслуженный артист России Анатолий Нагогин

Заслуженный артист скончался на 82-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми скончался заслуженный артист России и актер Театра-Театра Анатолий Нагогин. Его не стало на 82-м году жизни.

«С прискорбием сообщаем о кончине заслуженного артиста России Анатолия Владимировича Нагогина, служившего в нашем театре с 1971 года. Руководство и коллеги всегда будут помнить его как „совесть театра“, а целые поколения пермяков — как героя любимых сказок, на которых они выросли. В каждой его роли, даже эпизодической, непременно был настоящий характер», — сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Церемония прощания с Анатолием Нагогиным Гагиным состоится 24 апреля. Место — Большой ритуальный зал на улице Старцева, 61. Начало в 10:20. Ранее Пермский театр оперы и балета имени Чайковского сообщил о смерти костюмера Елены Соколовой. Она ушла из жизни после продолжительной болезни.