В Перми умер заслуженный артист России Анатолий Нагогин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Заслуженный артист скончался на 82-м году жизни Фото:

В Перми скончался заслуженный артист России и актер Театра-Театра Анатолий Нагогин. Его не стало на 82-м году жизни.

«С прискорбием сообщаем о кончине заслуженного артиста России Анатолия Владимировича Нагогина, служившего в нашем театре с 1971 года. Руководство и коллеги всегда будут помнить его как „совесть театра“, а целые поколения пермяков — как героя любимых сказок, на которых они выросли. В каждой его роли, даже эпизодической, непременно был настоящий характер», — сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Церемония прощания с Анатолием Нагогиным Гагиным состоится 24 апреля. Место — Большой ритуальный зал на улице Старцева, 61. Начало в 10:20. Ранее Пермский театр оперы и балета имени Чайковского сообщил о смерти костюмера Елены Соколовой. Она ушла из жизни после продолжительной болезни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми скончался заслуженный артист России и актер Театра-Театра Анатолий Нагогин. Его не стало на 82-м году жизни. «С прискорбием сообщаем о кончине заслуженного артиста России Анатолия Владимировича Нагогина, служившего в нашем театре с 1971 года. Руководство и коллеги всегда будут помнить его как „совесть театра“, а целые поколения пермяков — как героя любимых сказок, на которых они выросли. В каждой его роли, даже эпизодической, непременно был настоящий характер», — сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте». Церемония прощания с Анатолием Нагогиным Гагиным состоится 24 апреля. Место — Большой ритуальный зал на улице Старцева, 61. Начало в 10:20. Ранее Пермский театр оперы и балета имени Чайковского сообщил о смерти костюмера Елены Соколовой. Она ушла из жизни после продолжительной болезни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...