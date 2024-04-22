В Перми умер заслуженный артист России Анатолий Нагогин

В Перми скончался заслуженный артист России и актер Театра-Театра Анатолий Нагогин. Его не стало на 82-м году жизни.
«С прискорбием сообщаем о кончине заслуженного артиста России Анатолия Владимировича Нагогина, служившего в нашем театре с 1971 года. Руководство и коллеги всегда будут помнить его как „совесть театра“, а целые поколения пермяков — как героя любимых сказок, на которых они выросли. В каждой его роли, даже эпизодической, непременно был настоящий характер», — сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».
Церемония прощания с Анатолием Нагогиным Гагиным состоится 24 апреля. Место — Большой ритуальный зал на улице Старцева, 61. Начало в 10:20. Ранее Пермский театр оперы и балета имени Чайковского сообщил о смерти костюмера Елены Соколовой. Она ушла из жизни после продолжительной болезни.
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В Перми скончался заслуженный артист России и актер Театра-Театра Анатолий Нагогин. Его не стало на 82-м году жизни. «С прискорбием сообщаем о кончине заслуженного артиста России Анатолия Владимировича Нагогина, служившего в нашем театре с 1971 года. Руководство и коллеги всегда будут помнить его как „совесть театра“, а целые поколения пермяков — как героя любимых сказок, на которых они выросли. В каждой его роли, даже эпизодической, непременно был настоящий характер», — сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте». Церемония прощания с Анатолием Нагогиным Гагиным состоится 24 апреля. Место — Большой ритуальный зал на улице Старцева, 61. Начало в 10:20. Ранее Пермский театр оперы и балета имени Чайковского сообщил о смерти костюмера Елены Соколовой. Она ушла из жизни после продолжительной болезни.