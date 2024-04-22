Депутат Сысун пожаловался прокурору ХМАО на дорогой ремонт в квартире мэрии

22 апреля 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Депутат попросил проверить расходы на ремонт служебного жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат думы ХМАО Виктор Сысун пожаловался прокурору Евгению Ботвинкину на дорогостоящий ремонт в муниципальной квартире Пыть-Яха. Источники URA.RU отмечали, что отделку стоимостью около 1,5 миллиона рублей местные власти заказали для служебного жилья мэра Дмитрия Горбунова. Либерал-демократ сообщил журналисту агентства, что посчитал указанную в публикации стоимость завышенной и попросил провести проверку. «Предполагаю, что указанная в статье стоимость завышена, и если является действительной, то вызывает сомнение приоритетность и правомерность направления средств из бюджета Пыть-Яха. Прошу провести проверку по факту проведения администрацией Пыть-Яха ремонта ремонта служебного жилья, предоставленного главе за счет бюджета муниципального образования», — указано в жалобе. В беседе с журналистом Сысун подчеркнул, что направил жалобу 22 апреля. Ответ прокуратуры ожидается. «Я надеюсь, что прокуратура разберется в этом», — заявил депутат. На сайте госзакупок размещен аукцион, предметом которого является выполнение работ по проведению текущего ремонта муниципального жилищного фонда в одной из квартир микрорайона 6 Пионерный на сумму 1 484 298,83 рубля. Аукцион выиграло управление капитального строительства Пыть-Яха, предложив выполнить работы за 1,2 млн рублей. Статус закупки на момент публикации материала — «исполнение прекращено». В администрацию Пыть-Яха направлен запрос о стоимости ремонта жилья. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат думы ХМАО Виктор Сысун пожаловался прокурору Евгению Ботвинкину на дорогостоящий ремонт в муниципальной квартире Пыть-Яха. Источники URA.RU отмечали, что отделку стоимостью около 1,5 миллиона рублей местные власти заказали для служебного жилья мэра Дмитрия Горбунова. Либерал-демократ сообщил журналисту агентства, что посчитал указанную в публикации стоимость завышенной и попросил провести проверку. «Предполагаю, что указанная в статье стоимость завышена, и если является действительной, то вызывает сомнение приоритетность и правомерность направления средств из бюджета Пыть-Яха. Прошу провести проверку по факту проведения администрацией Пыть-Яха ремонта ремонта служебного жилья, предоставленного главе за счет бюджета муниципального образования», — указано в жалобе. В беседе с журналистом Сысун подчеркнул, что направил жалобу 22 апреля. Ответ прокуратуры ожидается. «Я надеюсь, что прокуратура разберется в этом», — заявил депутат. На сайте госзакупок размещен аукцион, предметом которого является выполнение работ по проведению текущего ремонта муниципального жилищного фонда в одной из квартир микрорайона 6 Пионерный на сумму 1 484 298,83 рубля. Аукцион выиграло управление капитального строительства Пыть-Яха, предложив выполнить работы за 1,2 млн рублей. Статус закупки на момент публикации материала — «исполнение прекращено». В администрацию Пыть-Яха направлен запрос о стоимости ремонта жилья. Ответ ожидается.