Бастрыкин потребовал возобновить дело о пострадавшем в ДТП пермяке

23 апреля 2024 в 08:06 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела о ДТП, после которого житель Пермского края стал инвалидом второй группы. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. «В следственном управлении СК России по Пермскому краю по данному факту расследовалось уголовное дело, которое впоследствии было прекращено. Глава ведомства поручил руководителю регионального СУ СКР Денису Головкину возобновить расследование данного уголовного дела. По завершении расследования принять меры к направлению его в суд», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в Лысьве произошло ДТП, в результате которого местный житель стал инвалидом второй группы. На мужчину наехал автомобиль на пешеходном переходе, а водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, покинул место происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела о ДТП, после которого житель Пермского края стал инвалидом второй группы. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. «В следственном управлении СК России по Пермскому краю по данному факту расследовалось уголовное дело, которое впоследствии было прекращено. Глава ведомства поручил руководителю регионального СУ СКР Денису Головкину возобновить расследование данного уголовного дела. По завершении расследования принять меры к направлению его в суд», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в Лысьве произошло ДТП, в результате которого местный житель стал инвалидом второй группы. На мужчину наехал автомобиль на пешеходном переходе, а водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, покинул место происшествия.