В Абатском районе ждут «большую воду»: все новости о паводке на 23 апреля

В Абатском районе ждут «большую воду»

23 апреля 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

В Абатском районе объявлено штормовое предупреждение Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области продолжается весенний паводок. В Абатском районе объявлено штурмовое предупреждение из-за движения воды. URA.RU продолжает следить за основными событиями, происходящими в регионе в паводок. 10:22 В селе Новолыбаево, поселке Гилево, деревне Пономарева Заводоуковского городского округа объявлена превентивная эвакуация. В связи с ожидаемым подъемом уровня воды в реке Тобол жителям предлагают заранее покинуть зону возможного подтопления. Эвакуация добровольная. С собой рекомендовано взять документы, лекарства, предметы первой необходимости. Принять меры для сохранения имущества. 10:20 Жители деревни Малые Ярки начали приводить свои участки в порядок после падения уровня воды. По словам жителей, у всех собраны «тревожные чемоданчики» на случай ЧС, но они не пригодились. В настоящий момент деревня до сих пор остается отрезанной от большой земли. 10:07 Уровень воды в реке Ишим в городе Ишиме стремительно падает. За сутки он опустился на 11 см, но все равно остается высоким: 1 053 см при критической отметке в 850 см. Так выглядит СНТ «Смородинка» в Ишиме Фото: Денис Моргунов © URA.RU 09:52 На протяжении всей автодороги Макарова — Налимова в Ишимском районе ограничено движение транспорта в связи с переливом воды через проезжую часть. На данном участке дежурит наряд ДПС, установлены временные знаки. 09:49 Уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино Тюменской области за сутки поднялся на 144 см и достиг 714 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области продолжается весенний паводок. В Абатском районе объявлено штурмовое предупреждение из-за движения воды. URA.RU продолжает следить за основными событиями, происходящими в регионе в паводок. 10:22 23.04.2024 В селе Новолыбаево, поселке Гилево, деревне Пономарева Заводоуковского городского округа объявлена превентивная эвакуация. В связи с ожидаемым подъемом уровня воды в реке Тобол жителям предлагают заранее покинуть зону возможного подтопления. Эвакуация добровольная. С собой рекомендовано взять документы, лекарства, предметы первой необходимости. Принять меры для сохранения имущества. 10:20 23.04.2024 Жители деревни Малые Ярки начали приводить свои участки в порядок после падения уровня воды. По словам жителей, у всех собраны «тревожные чемоданчики» на случай ЧС, но они не пригодились. В настоящий момент деревня до сих пор остается отрезанной от большой земли. 10:07 23.04.2024 Уровень воды в реке Ишим в городе Ишиме стремительно падает. За сутки он опустился на 11 см, но все равно остается высоким: 1 053 см при критической отметке в 850 см. 09:52 23.04.2024 На протяжении всей автодороги Макарова — Налимова в Ишимском районе ограничено движение транспорта в связи с переливом воды через проезжую часть. На данном участке дежурит наряд ДПС, установлены временные знаки. 09:49 23.04.2024 Уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино Тюменской области за сутки поднялся на 144 см и достиг 714 см.