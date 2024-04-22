Челябинским пенсионерам сделали скидку на проезд до садов на электричке

23 апреля 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Садоводы смогут добираться до участков с 70-процентной скидкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионерам Челябинской области, которые добираются до садов на пригородных поездах, сделали скидку на проезд в размере 70%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора. «Хорошая новость для пенсионеров-садоводов. С 1 мая по 15 октября они могут воспользоваться скидкой 70% на проезд в пригородных поездах на территории Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что льгота предоставляется на основании регионального закона пенсионерам, которые являются членами садоводческих товариществ или ведущим садоводство на своем участке. Ранее URA.RU сообщало, что жители Челябинска потребовали продлить маршрут №19 до садов в Ленинском районе для того, чтобы люди перестали ходить по проезжей части, создавая аварийные ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионерам Челябинской области, которые добираются до садов на пригородных поездах, сделали скидку на проезд в размере 70%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора. «Хорошая новость для пенсионеров-садоводов. С 1 мая по 15 октября они могут воспользоваться скидкой 70% на проезд в пригородных поездах на территории Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что льгота предоставляется на основании регионального закона пенсионерам, которые являются членами садоводческих товариществ или ведущим садоводство на своем участке. Ранее URA.RU сообщало, что жители Челябинска потребовали продлить маршрут №19 до садов в Ленинском районе для того, чтобы люди перестали ходить по проезжей части, создавая аварийные ситуации.