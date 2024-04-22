22 апреля 2024

Челябинским пенсионерам сделали скидку на проезд до садов на электричке

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, пассажир, ржд, жд вокзал челябинск, пригородный поезд
Садоводы смогут добираться до участков с 70-процентной скидкой Фото:

Пенсионерам Челябинской области, которые добираются до садов на пригородных поездах, сделали скидку на проезд в размере 70%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора.

«Хорошая новость для пенсионеров-садоводов. С 1 мая по 15 октября они могут воспользоваться скидкой 70% на проезд в пригородных поездах на территории Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что льгота предоставляется на основании регионального закона пенсионерам, которые являются членами садоводческих товариществ или ведущим садоводство на своем участке. Ранее URA.RU сообщало, что жители Челябинска потребовали продлить маршрут №19 до садов в Ленинском районе для того, чтобы люди перестали ходить по проезжей части, создавая аварийные ситуации.

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Пенсионерам Челябинской области, которые добираются до садов на пригородных поездах, сделали скидку на проезд в размере 70%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора. «Хорошая новость для пенсионеров-садоводов. С 1 мая по 15 октября они могут воспользоваться скидкой 70% на проезд в пригородных поездах на территории Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что льгота предоставляется на основании регионального закона пенсионерам, которые являются членами садоводческих товариществ или ведущим садоводство на своем участке. Ранее URA.RU сообщало, что жители Челябинска потребовали продлить маршрут №19 до садов в Ленинском районе для того, чтобы люди перестали ходить по проезжей части, создавая аварийные ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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