Челябинским пенсионерам сделали скидку на проезд до садов на электричке

Пенсионерам Челябинской области, которые добираются до садов на пригородных поездах, сделали скидку на проезд в размере 70%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора.
«Хорошая новость для пенсионеров-садоводов. С 1 мая по 15 октября они могут воспользоваться скидкой 70% на проезд в пригородных поездах на территории Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что льгота предоставляется на основании регионального закона пенсионерам, которые являются членами садоводческих товариществ или ведущим садоводство на своем участке. Ранее URA.RU сообщало, что жители Челябинска потребовали продлить маршрут №19 до садов в Ленинском районе для того, чтобы люди перестали ходить по проезжей части, создавая аварийные ситуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!