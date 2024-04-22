Автобус до челябинских садов будет ходить в три раза чаще

23 апреля 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Интервал движения составит от 15 до 30 минут Фото: Ксения Пашкова © URA.RU Садовый маршрут №38с в Челябинске будет ходить в три раза чаще. Об этом сообщили в Областной службе перевозчика. «В прошлом сезоне на автобусном маршруте „Чистопольская — СНТ ‚Трубопрокатчик 3‘“ работал один автобус большого класса с интервалом движения 48 минут. В предстоящем сезоне будут выходить один автобус большого класса и один автобус малого класса с интервалами от 15 до 30 минут», — уточнили в пресс-службе организации. Первый рейс большого автобуса от Чистопольской стартует в 8:00, последний от СНТ «Трубопрокатчик 3» — в 19:00, малый класс стартует в 6:10 и завершает работу в 21:20 соответственно. На маршруте действуют все льготы, по транспортной карте билет обойдется в 28 рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинцы попросили продлить садовый маршрут №19 до садов «Сигнал» и «Трубопрокатчик» в Ленинском районе. Сейчас они добираются с пересадкой, многие идут три-четыре километра по проезжей части. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Садовый маршрут №38с в Челябинске будет ходить в три раза чаще. Об этом сообщили в Областной службе перевозчика. «В прошлом сезоне на автобусном маршруте „Чистопольская — СНТ ‚Трубопрокатчик 3‘“ работал один автобус большого класса с интервалом движения 48 минут. В предстоящем сезоне будут выходить один автобус большого класса и один автобус малого класса с интервалами от 15 до 30 минут», — уточнили в пресс-службе организации. Первый рейс большого автобуса от Чистопольской стартует в 8:00, последний от СНТ «Трубопрокатчик 3» — в 19:00, малый класс стартует в 6:10 и завершает работу в 21:20 соответственно. На маршруте действуют все льготы, по транспортной карте билет обойдется в 28 рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинцы попросили продлить садовый маршрут №19 до садов «Сигнал» и «Трубопрокатчик» в Ленинском районе. Сейчас они добираются с пересадкой, многие идут три-четыре километра по проезжей части.