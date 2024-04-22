Вечный огонь в Кургане перенесли перед Днем Победы. Видео

23 апреля 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Вечный огонь перенесли для ежегодных профилактических работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в рамках подготовки к празднованию Дня Победы проводятся профилактические работы у Вечного огня. Для этого газовики совместно с советом ветеранов перенесли Вечный огонь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители совета ветеранов и АО «Газпром газораспределение Курган» на месте событий. «Перед Днем Победы мы проводим профилактику всех горелочных устройств по городу, которые зажигают на период праздника 9 мая. Как договорились с советом ветеранов, Вечный огонь гасить больше никогда не будем. Он у нас просто переносится», — рассказал о мероприятии генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов. Также на месте присутствовал председатель курганского городского совета ветеранов Владимир Дударев. Непосредственно руками председателя совета ветеранов был совершен перенос Вечного огня для проведения ежегодных профилактических работ. Ранее URA.RU писало, что в Кургане собирались затушить Вечный огонь по требованию газовиков для проведения работ. Обслуживание устройства Вечного огня происходить регулярно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в рамках подготовки к празднованию Дня Победы проводятся профилактические работы у Вечного огня. Для этого газовики совместно с советом ветеранов перенесли Вечный огонь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители совета ветеранов и АО «Газпром газораспределение Курган» на месте событий. «Перед Днем Победы мы проводим профилактику всех горелочных устройств по городу, которые зажигают на период праздника 9 мая. Как договорились с советом ветеранов, Вечный огонь гасить больше никогда не будем. Он у нас просто переносится», — рассказал о мероприятии генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов. Также на месте присутствовал председатель курганского городского совета ветеранов Владимир Дударев. Непосредственно руками председателя совета ветеранов был совершен перенос Вечного огня для проведения ежегодных профилактических работ. Ранее URA.RU писало, что в Кургане собирались затушить Вечный огонь по требованию газовиков для проведения работ. Обслуживание устройства Вечного огня происходить регулярно.