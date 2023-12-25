Сотрудники курганской газовой службы затушат Вечный огонь на городской Аллее славы для проведения работ. Огонь будет гореть рядом на время работ. Об этом рассказали в администрации Кургана.
«На Вечном огне на Аллее Славы специалисты АО „Газпром газораспределение Курган“ проводят технические работы по обслуживанию», — сообщила пресс-служба администрации. Священный огонь затушат на постаменте и разместят рядом на временной горелке.
Вечный огонь перенесли, чтобы заменить узел учета потребления газа в конструкции. «По окончании технических работ пламя вернут на привычное место горения», — уточнили в администрации.
Сотрудники курганской газовой службы затушат Вечный огонь на городской Аллее славы для проведения работ. Огонь будет гореть рядом на время работ. Об этом рассказали в администрации Кургана. «На Вечном огне на Аллее Славы специалисты АО „Газпром газораспределение Курган“ проводят технические работы по обслуживанию», — сообщила пресс-служба администрации. Священный огонь затушат на постаменте и разместят рядом на временной горелке. Вечный огонь перенесли, чтобы заменить узел учета потребления газа в конструкции. «По окончании технических работ пламя вернут на привычное место горения», — уточнили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане женщина залила Вечный огонь водой из бутылки. Нарушительницу задержали и возбудили уголовное дело.