25 декабря 2023

В Кургане затушат Вечный огонь по требованию газовиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, вечный огонь, вечный огонь курган
В Кургане проведут техобслуживание Вечного огня Фото:

Сотрудники курганской газовой службы затушат Вечный огонь на городской Аллее славы для проведения работ. Огонь будет гореть рядом на время работ. Об этом рассказали в администрации Кургана.

«На Вечном огне на Аллее Славы специалисты АО „Газпром газораспределение Курган“ проводят технические работы по обслуживанию», — сообщила пресс-служба администрации. Священный огонь затушат на постаменте и разместят рядом на временной горелке.

Вечный огонь перенесли, чтобы заменить узел учета потребления газа в конструкции. «По окончании технических работ пламя вернут на привычное место горения», — уточнили в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане женщина залила Вечный огонь водой из бутылки. Нарушительницу задержали и возбудили уголовное дело.

Сотрудники газовой службы проведут техобслуживание Вечного огня в Кургане
Сотрудники газовой службы проведут техобслуживание Вечного огня в Кургане
На городской аллее зажгли дублер Вечного огня из-за техослуживания
На городской аллее зажгли дублер Вечного огня из-за техослуживания

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Сотрудники курганской газовой службы затушат Вечный огонь на городской Аллее славы для проведения работ. Огонь будет гореть рядом на время работ. Об этом рассказали в администрации Кургана. «На Вечном огне на Аллее Славы специалисты АО „Газпром газораспределение Курган“ проводят технические работы по обслуживанию», — сообщила пресс-служба администрации. Священный огонь затушат на постаменте и разместят рядом на временной горелке. Вечный огонь перенесли, чтобы заменить узел учета потребления газа в конструкции. «По окончании технических работ пламя вернут на привычное место горения», — уточнили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане женщина залила Вечный огонь водой из бутылки. Нарушительницу задержали и возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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