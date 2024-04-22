22 апреля 2024

Челябинская студентка претендует на победу в конкурсе «ТЭФИ» за сюжет про балет

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Конкурс «Ученик года». Курган , балерины, балет, танец
Студентка Полина Ткаченко сняла видео про балет и стала финалисткой «Студенческого ТЭФИ» Фото:

Студентка Челябинского государственного университета Полина Ткаченко претендует на победу в телевизионном конкурсе «Студенческий ТЭФИ». Девушка сняла видео про балет и попала в список финалистов конкурса в номинации «Информационный сюжет».

«Полине Ткаченко предстоит побороться за знаменную статуэтку в номинации „Информационный сюжет“ с еще двумя участниками из Красноярска и Кемерово. Среди заявленных видео: „Красноярский музыкант печатает 3Д-портреты“, „Ночной патруль отряда ‚ЛизаАлерт‘“ и сюжет Полины „Про балет“», — сообщает издание «Вечерка».

Конкурсантка Полина Ткаченко уточнила, что задумка ролика заключается в том, чтобы показать возможность научиться чему-то новому за один день. Балет девушка выбрала, потому что им занималась ее мама.

Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) также стал финалистом конкурса «Студенческий ТЭФИ». ВУЗ участвует в номинации «Интернет-проект» с материалом «Это твой выбор».

Всероссийский телевизионный конкурс «Студенческий ТЭФИ» проходит в Челябинске с 22 по 25 апреля. О том, какие мероприятия ждут участников — в материале URA.RU

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Студентка Челябинского государственного университета Полина Ткаченко претендует на победу в телевизионном конкурсе «Студенческий ТЭФИ». Девушка сняла видео про балет и попала в список финалистов конкурса в номинации «Информационный сюжет». «Полине Ткаченко предстоит побороться за знаменную статуэтку в номинации „Информационный сюжет“ с еще двумя участниками из Красноярска и Кемерово. Среди заявленных видео: „Красноярский музыкант печатает 3Д-портреты“, „Ночной патруль отряда ‚ЛизаАлерт‘“ и сюжет Полины „Про балет“», — сообщает издание «Вечерка». Конкурсантка Полина Ткаченко уточнила, что задумка ролика заключается в том, чтобы показать возможность научиться чему-то новому за один день. Балет девушка выбрала, потому что им занималась ее мама. Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) также стал финалистом конкурса «Студенческий ТЭФИ». ВУЗ участвует в номинации «Интернет-проект» с материалом «Это твой выбор». Всероссийский телевизионный конкурс «Студенческий ТЭФИ» проходит в Челябинске с 22 по 25 апреля. О том, какие мероприятия ждут участников — в материале URA.RU
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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