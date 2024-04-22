22 апреля 2024

В Челябинске для пешеходов закроют центральную площадь

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция парада Победы на Площади революции. Челябинск, концерт, артисты, танцевальный номер, моряки
Площадь Революции перекроют для репетиции творческих коллективов Фото:

В Челябинске 26 апреля с 16 до 21 часов для пешеходов закроют площадь Революции. Как пояснили URA.RU в пресс-службе управления культуры города, ограничения связаны с репетицией творческих коллективов, которые примут участие в торжественном построении в День Победы.

«Первая репетиция творческих коллективов состоится 26 апреля с 16 до 21 часов. Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено на время проведения репетиции (движение транспорта по проспекту Ленина ограничено не будет). Просим заранее планировать свой маршрут передвижения», — сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления культуры.

Там отметили, что запланированная на 23 апреля репетиция переносится на 29 число. В тот день, скорее всего, для пешеходов также ограничат передвижение.

Подготовка к параду Победы в Челябинске началась с середины апреля. Главную городскую площадь перекрывают для репетиций построения челябинского гарнизона и творческих коллективов.

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В Челябинске 26 апреля с 16 до 21 часов для пешеходов закроют площадь Революции. Как пояснили URA.RU в пресс-службе управления культуры города, ограничения связаны с репетицией творческих коллективов, которые примут участие в торжественном построении в День Победы. «Первая репетиция творческих коллективов состоится 26 апреля с 16 до 21 часов. Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено на время проведения репетиции (движение транспорта по проспекту Ленина ограничено не будет). Просим заранее планировать свой маршрут передвижения», — сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления культуры. Там отметили, что запланированная на 23 апреля репетиция переносится на 29 число. В тот день, скорее всего, для пешеходов также ограничат передвижение. Подготовка к параду Победы в Челябинске началась с середины апреля. Главную городскую площадь перекрывают для репетиций построения челябинского гарнизона и творческих коллективов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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