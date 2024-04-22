22 апреля 2024

Тюменец избил сожительницу кочергой и ногами, но не понес за это наказание

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина избил возлюбленную, но она взяла вину за ссору на себя Фото:

Житель Казанского района (Тюменская область) избил свою сожительницу металлической кочергой и ногами, причинив ей телесные повреждения, однако не понес уголовного наказания. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Жертва попросила не наказывать возлюбленного, так как они помирились.

«Казанский районный суд установил, что обвиняемый, находясь у себя дома, в ходе ссоры нанес своей сожительнице множественные удары металлической кочергой по различным частям тела, удары ладонью по лицу, тянул ее за волосы, а также нанес не менее трех ударов ногами по различным частям тела потерпевшей, причинив последней физическую боль и телесные повреждения. В судебном заседании от потерпевшей поступило заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением», — рассказали в пресс-службе.

Женщина просила не наказывать возлюбленного, так как он загладил причиненный ей вред, а ссору она спровоцировала сама. При этом мужчина ранее уже был судим за нанесение побоев. В итоге суд прекратил уголовное дело.

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Житель Казанского района (Тюменская область) избил свою сожительницу металлической кочергой и ногами, причинив ей телесные повреждения, однако не понес уголовного наказания. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Жертва попросила не наказывать возлюбленного, так как они помирились. «Казанский районный суд установил, что обвиняемый, находясь у себя дома, в ходе ссоры нанес своей сожительнице множественные удары металлической кочергой по различным частям тела, удары ладонью по лицу, тянул ее за волосы, а также нанес не менее трех ударов ногами по различным частям тела потерпевшей, причинив последней физическую боль и телесные повреждения. В судебном заседании от потерпевшей поступило заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением», — рассказали в пресс-службе. Женщина просила не наказывать возлюбленного, так как он загладил причиненный ей вред, а ссору она спровоцировала сама. При этом мужчина ранее уже был судим за нанесение побоев. В итоге суд прекратил уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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