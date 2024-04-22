Общество Транспорт Автобусы Нижневартовска украсят портретами героев Великой Отечественной войны 23 апреля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 + Портреты героев «Бессмертного полка» разместят на общественном транспорте Нижневартовска Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Автобусы Нижневартовска (ХМАО) украсят портретами участников Великой Отечественной войны. Фотографии героев размесят на окнах общественного транспорта. «В преддверии празднования 79-й годовщины Великой Победы акция „Бессмертный полк“ станет еще масштабнее: фотографии героев появятся в окнах автобусов. Каждый вартовчанин может прислать фото родственника-ветерана, а мы распечатаем их в большом формате и разместим в окнах автобусов Нижневартовска», — сообщила транспортная компания «Домтрансавто» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Организаторы принимают фотографии с данными героев до 1 мая 2024 года. Вартовчане могут сами выбрать номер маршрута, на окнах которого размесят портрет родственника — участника Великой Отечественной войны. Ранее URA.RU писало, что в День Победы автобусы Сургута будут следовать по измененным маршрутам. Изменения связаны с закрытием дорог во время праздничного шествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Автобусы Нижневартовска (ХМАО) украсят портретами участников Великой Отечественной войны. Фотографии героев размесят на окнах общественного транспорта. «В преддверии празднования 79-й годовщины Великой Победы акция „Бессмертный полк“ станет еще масштабнее: фотографии героев появятся в окнах автобусов. Каждый вартовчанин может прислать фото родственника-ветерана, а мы распечатаем их в большом формате и разместим в окнах автобусов Нижневартовска», — сообщила транспортная компания «Домтрансавто» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Организаторы принимают фотографии с данными героев до 1 мая 2024 года. Вартовчане могут сами выбрать номер маршрута, на окнах которого размесят портрет родственника — участника Великой Отечественной войны. Ранее URA.RU писало, что в День Победы автобусы Сургута будут следовать по измененным маршрутам. Изменения связаны с закрытием дорог во время праздничного шествия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям