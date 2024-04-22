22 апреля 2024

Автобусы Нижневартовска украсят портретами героев Великой Отечественной войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Интерактивная выставка "Помни....", интерактивная выставка, фото вов
Портреты героев «Бессмертного полка» разместят на общественном транспорте Нижневартовска Фото:

Автобусы Нижневартовска (ХМАО) украсят портретами участников Великой Отечественной войны. Фотографии героев размесят на окнах общественного транспорта.

«В преддверии празднования 79-й годовщины Великой Победы акция „Бессмертный полк“ станет еще масштабнее: фотографии героев появятся в окнах автобусов. Каждый вартовчанин может прислать фото родственника-ветерана, а мы распечатаем их в большом формате и разместим в окнах автобусов Нижневартовска», — сообщила транспортная компания «Домтрансавто» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторы принимают фотографии с данными героев до 1 мая 2024 года. Вартовчане могут сами выбрать номер маршрута, на окнах которого размесят портрет родственника — участника Великой Отечественной войны.

Ранее URA.RU писало, что в День Победы автобусы Сургута будут следовать по измененным маршрутам. Изменения связаны с закрытием дорог во время праздничного шествия.

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Автобусы Нижневартовска (ХМАО) украсят портретами участников Великой Отечественной войны. Фотографии героев размесят на окнах общественного транспорта. «В преддверии празднования 79-й годовщины Великой Победы акция „Бессмертный полк“ станет еще масштабнее: фотографии героев появятся в окнах автобусов. Каждый вартовчанин может прислать фото родственника-ветерана, а мы распечатаем их в большом формате и разместим в окнах автобусов Нижневартовска», — сообщила транспортная компания «Домтрансавто» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Организаторы принимают фотографии с данными героев до 1 мая 2024 года. Вартовчане могут сами выбрать номер маршрута, на окнах которого размесят портрет родственника — участника Великой Отечественной войны. Ранее URA.RU писало, что в День Победы автобусы Сургута будут следовать по измененным маршрутам. Изменения связаны с закрытием дорог во время праздничного шествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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