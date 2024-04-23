В центре Коркино автомобиль увяз колесами в асфальте. Фото

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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
Автомобиль получил механические повреждения Фото:

В центре Коркино Челябинской области автомобиль увяз колесом в асфальте. В региональном ГИБДД URA.RU сообщили, что ДТП зарегистрировано, машина получила механические повреждения.

«Водитель автомобиля марки Chery, женщина 1972 года рождения, во время движения по улице Ленина провалилась в асфальт в результате просадки грунта. Автомобиль получил механические повреждения», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В областном ГИБДД добавили, что ДТП зарегистрировано. К этому моменту повреждение дорожного полотна устранено, яма засыпана щебнем. По данному факту проводится проверка.

Автомобиль получил повреждения
Автомобиль получил повреждения
Яму оперативно устранили
Яму оперативно устранили

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В центре Коркино Челябинской области автомобиль увяз колесом в асфальте. В региональном ГИБДД URA.RU сообщили, что ДТП зарегистрировано, машина получила механические повреждения. «Водитель автомобиля марки Chery, женщина 1972 года рождения, во время движения по улице Ленина провалилась в асфальт в результате просадки грунта. Автомобиль получил механические повреждения», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В областном ГИБДД добавили, что ДТП зарегистрировано. К этому моменту повреждение дорожного полотна устранено, яма засыпана щебнем. По данному факту проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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