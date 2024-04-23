В центре Коркино Челябинской области автомобиль увяз колесом в асфальте. В региональном ГИБДД URA.RU сообщили, что ДТП зарегистрировано, машина получила механические повреждения.
«Водитель автомобиля марки Chery, женщина 1972 года рождения, во время движения по улице Ленина провалилась в асфальт в результате просадки грунта. Автомобиль получил механические повреждения», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
В областном ГИБДД добавили, что ДТП зарегистрировано. К этому моменту повреждение дорожного полотна устранено, яма засыпана щебнем. По данному факту проводится проверка.
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