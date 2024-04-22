Бастыкину доложат о проверке лечения челябинских детей препаратами для взрослых

Главе СКР Александру Бастрыкину представят доклад после проверки информации о лечении детей в Челябинске препаратами для взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что инцидент в одной из больниц Челябинска произошел весной 2024 года. В соцмедиа распространилась история о том, что восьмилетний пациент получал лекарства для взрослых. Кроме того, в отношении ребенка были совершены противоправные действия. По данным СКР, этот случай оказался не единичным.
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