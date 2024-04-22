22 апреля 2024

Глава СК поручил завести дело из-за самокатчицы, сбившей ребенка в Екатеринбурге

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СКР Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за самокатчицы, которая сбила женщину с пятилетней девочкой в центре Екатеринбурга и скрылась с места происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — следует из сообщения. Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

Инцидент произошел на проспекте Ленина. Как оказалось, управляла электросамокатом Woosh женщина, которая ехала в сторону улицы Восточная. Пострадавшие самостоятельно приехали в травмпункт, где у малышки диагностировали ушиб и повреждение связок локтевого сустава. У ее мамы также ушиб и гематома голени.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за самокатчицы, которая сбила женщину с пятилетней девочкой в центре Екатеринбурга и скрылась с места происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — следует из сообщения. Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства. Инцидент произошел на проспекте Ленина. Как оказалось, управляла электросамокатом Woosh женщина, которая ехала в сторону улицы Восточная. Пострадавшие самостоятельно приехали в травмпункт, где у малышки диагностировали ушиб и повреждение связок локтевого сустава. У ее мамы также ушиб и гематома голени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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