Глава СК поручил завести дело из-за самокатчицы, сбившей ребенка в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за самокатчицы, которая сбила женщину с пятилетней девочкой в центре Екатеринбурга и скрылась с места происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — следует из сообщения. Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.
Инцидент произошел на проспекте Ленина. Как оказалось, управляла электросамокатом Woosh женщина, которая ехала в сторону улицы Восточная. Пострадавшие самостоятельно приехали в травмпункт, где у малышки диагностировали ушиб и повреждение связок локтевого сустава. У ее мамы также ушиб и гематома голени.
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