21 апреля 2024

В центре Екатеринбурга самокатчик сбил мать с 5-летней дочерью

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, самокат, электросамокат
Неизвестный наехал на людей и скрылся (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге неизвестный мужчина на электросамокате сбил женщину с 5-летней девочкой, которые шли по пешеходному переходу. После столкновения мать и ребенок были вынуждены обратиться в больницу, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Неустановленный гражданин на электросамокате Woosh мчался по проспекту Ленина со стороны Карла Либкнехта в сторону улицы Восточная и допустил наезда на женщину и ее малолетнюю дочь. С места ДТП водитель самоката скрылся», — объяснил собеседник агентства.

Пострадавшие самостоятельно приехали в травмпункт, где у малышки диагностировали ушиб и повреждение связок локтевого сустава. У ее мамы также ушиб и гематома голени. После больницы женщина обратилась в пункт оформления ДТП и рассказала о случившемся. Полицией ведется проверка.

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В Екатеринбурге неизвестный мужчина на электросамокате сбил женщину с 5-летней девочкой, которые шли по пешеходному переходу. После столкновения мать и ребенок были вынуждены обратиться в больницу, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. «Неустановленный гражданин на электросамокате Woosh мчался по проспекту Ленина со стороны Карла Либкнехта в сторону улицы Восточная и допустил наезда на женщину и ее малолетнюю дочь. С места ДТП водитель самоката скрылся», — объяснил собеседник агентства. Пострадавшие самостоятельно приехали в травмпункт, где у малышки диагностировали ушиб и повреждение связок локтевого сустава. У ее мамы также ушиб и гематома голени. После больницы женщина обратилась в пункт оформления ДТП и рассказала о случившемся. Полицией ведется проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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