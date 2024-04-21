В центре Екатеринбурга самокатчик сбил мать с 5-летней дочерью

Неизвестный наехал на людей и скрылся (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестный мужчина на электросамокате сбил женщину с 5-летней девочкой, которые шли по пешеходному переходу. После столкновения мать и ребенок были вынуждены обратиться в больницу, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Неустановленный гражданин на электросамокате Woosh мчался по проспекту Ленина со стороны Карла Либкнехта в сторону улицы Восточная и допустил наезда на женщину и ее малолетнюю дочь. С места ДТП водитель самоката скрылся», — объяснил собеседник агентства.

Пострадавшие самостоятельно приехали в травмпункт, где у малышки диагностировали ушиб и повреждение связок локтевого сустава. У ее мамы также ушиб и гематома голени. После больницы женщина обратилась в пункт оформления ДТП и рассказала о случившемся. Полицией ведется проверка.