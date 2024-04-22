22 апреля 2024

Сколько должен зарабатывать пермяк, чтобы купить «двушку» в ипотеку

Пермякам для покупки двухкомнатной квартиры нужно зарабатывать 105 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилье, окна, недвижимость, продажа квартир, жилые дома, многоквартирный дом, квартиры, новостройка
Необходимый доход для покупки квартиры выше средней зарплаты Фото:

Жителям Перми для покупки двухкомнатной квартиры на вторичном рынке необходимо зарабатывать 105 тысяч рублей в месяц. Такой доход просят подтвердить банки для оформления ипотеки, рассказали URA.RU аналитики федерального портала «Мир квартир» и финансового маркетплейса «Выберу.ру».

«Средняя стоимость „двушки“ на вторичном рынке в Перми — 4,9 млн рублей. Первоначальный взнос составляет 30% и равен 1,5 млн рублей. Ежемесячный платеж — 52,4 тысячи рублей. Требуемый доход — 105 тысяч рублей», — сказано в исследовании.

Аналитики уточняют, что для расчета использовали ипотеку сроком на 30 лет под 18% годовых. Судя по расчетам, далеко не всем пермякам могут одобрить кредит на покупку жилья. По данным Росстата, средняя заработная плата в Перми равна 61,4 тысячи рублей. Это в 1,7 раза меньше требуемого дохода.

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Жителям Перми для покупки двухкомнатной квартиры на вторичном рынке необходимо зарабатывать 105 тысяч рублей в месяц. Такой доход просят подтвердить банки для оформления ипотеки, рассказали URA.RU аналитики федерального портала «Мир квартир» и финансового маркетплейса «Выберу.ру». «Средняя стоимость „двушки“ на вторичном рынке в Перми — 4,9 млн рублей. Первоначальный взнос составляет 30% и равен 1,5 млн рублей. Ежемесячный платеж — 52,4 тысячи рублей. Требуемый доход — 105 тысяч рублей», — сказано в исследовании. Аналитики уточняют, что для расчета использовали ипотеку сроком на 30 лет под 18% годовых. Судя по расчетам, далеко не всем пермякам могут одобрить кредит на покупку жилья. По данным Росстата, средняя заработная плата в Перми равна 61,4 тысячи рублей. Это в 1,7 раза меньше требуемого дохода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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