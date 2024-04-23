Путин наградил орденом Мужества убитого военкора «Известий»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Семена Еремина Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вручении погибшему военкору «Известий» Семену Еремину орден Мужества посмертно. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Еремина Семена Николаевича <…> (посмертно)», — говорится в документе. Он опубликован на сайте правовых актов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вручении погибшему военкору «Известий» Семену Еремину орден Мужества посмертно. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов. «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Еремина Семена Николаевича <…> (посмертно)», — говорится в документе. Он опубликован на сайте правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...