Путин наградил орденом Мужества убитого военкора «Известий»

Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Семена Еремина
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вручении погибшему военкору «Известий» Семену Еремину орден Мужества посмертно. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Еремина Семена Николаевича <…> (посмертно)», — говорится в документе. Он опубликован
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