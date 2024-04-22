22 апреля 2024

Пермский горнолыжный курорт не смог выбраться из убытков

Пермский горнолыжный курорт «Губаха» в 2023 году получил убыток на 17 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный курорт Манжерок. Республика Алтай
Горнолыжный курорт продолжает оставаться убыточным Фото:

Пермский внесезонный курорт «Губаха», который пользуется популярностью у любителей горнолыжного спорта, по итогам 2023 года не смог выбраться из убытков. Они составили более 17, млн рублей, сократившись, по сравнению с 2022 годом более чем на 10 млн рублей.

«ООО «Всесезонный курорт «Губаха», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 212,4 млн рублей, чистый убыток — 17,4 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка курорта составляла 175,2 млн рублей, а убытки — 28,7 млн рублей.

Всесезонный курорт «Губаха» является одним из самых крупных горнолыжных комплексов Среднего Урала. Находится на склоне горы Крестовой. Представляет собой 18 трасс различной сложности, канатную дорогу и сноупарк. Собственником курорта является основной владелец пермского центрального парка развлечений имени Горького, бизнесмен Рашид Габдуллин.

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Пермский внесезонный курорт «Губаха», который пользуется популярностью у любителей горнолыжного спорта, по итогам 2023 года не смог выбраться из убытков. Они составили более 17, млн рублей, сократившись, по сравнению с 2022 годом более чем на 10 млн рублей. «ООО «Всесезонный курорт «Губаха», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 212,4 млн рублей, чистый убыток — 17,4 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка курорта составляла 175,2 млн рублей, а убытки — 28,7 млн рублей. Всесезонный курорт «Губаха» является одним из самых крупных горнолыжных комплексов Среднего Урала. Находится на склоне горы Крестовой. Представляет собой 18 трасс различной сложности, канатную дорогу и сноупарк. Собственником курорта является основной владелец пермского центрального парка развлечений имени Горького, бизнесмен Рашид Габдуллин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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