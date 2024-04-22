Пермский горнолыжный курорт не смог выбраться из убытков

Пермский внесезонный курорт «Губаха», который пользуется популярностью у любителей горнолыжного спорта, по итогам 2023 года не смог выбраться из убытков. Они составили более 17, млн рублей, сократившись, по сравнению с 2022 годом более чем на 10 млн рублей.
«ООО «Всесезонный курорт «Губаха», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 212,4 млн рублей, чистый убыток — 17,4 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка курорта составляла 175,2 млн рублей, а убытки — 28,7 млн рублей.
Всесезонный курорт «Губаха» является одним из самых крупных горнолыжных комплексов Среднего Урала. Находится на склоне горы Крестовой. Представляет собой 18 трасс различной сложности, канатную дорогу и сноупарк. Собственником курорта является основной владелец пермского центрального парка развлечений имени Горького, бизнесмен Рашид Габдуллин.
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Пермский внесезонный курорт «Губаха», который пользуется популярностью у любителей горнолыжного спорта, по итогам 2023 года не смог выбраться из убытков. Они составили более 17, млн рублей, сократившись, по сравнению с 2022 годом более чем на 10 млн рублей. «ООО «Всесезонный курорт «Губаха», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 212,4 млн рублей, чистый убыток — 17,4 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка курорта составляла 175,2 млн рублей, а убытки — 28,7 млн рублей. Всесезонный курорт «Губаха» является одним из самых крупных горнолыжных комплексов Среднего Урала. Находится на склоне горы Крестовой. Представляет собой 18 трасс различной сложности, канатную дорогу и сноупарк. Собственником курорта является основной владелец пермского центрального парка развлечений имени Горького, бизнесмен Рашид Габдуллин.