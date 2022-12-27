Популярный пермский горнолыжный курорт станет круглогодичным

28 декабря 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

В ГЛЦ «Губаха» к 2025 году появятся 10 горнолыжных трасс Фото: Сергей Русанов © URA.RU Горнолыжный центр «Губаха», расположенный в одноименном городе Пермского края, превратится в один из крупнейших круглогодичных курортов на Урале. Об этом на заседании регионального правительства, трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте», заявила министр по туризму и молодежной политике края Юлия Ветошкина. «К 2025 году на базе курорта при государственной поддержке будут открыты для катания 10 горнолыжных трасс общей протяженностью 8 километров, учебный склон, сноу-тьюб горка появятся новые гостиницы и спа-комплекс, кафе. Для дополнительного досуга откроется веревочный парк, парк троллеев, роллерная трасса и многое другое. Горнолыжный курорт Губаха превратится в один из крупнейших горнолыжных курортов на Урале с широким комплексом туристических услуг», — сказала Ветошкина. В свою очередь губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что власти продолжат поддерживать бизнес для развития туристической инфраструктуры. В текущем году муниципалитетам на обустройство туристических маршрутов, организацию кемпингов и глемпингов и другие цели, было выделено 290 млн рублей.

Горнолыжный центр «Губаха», расположенный в одноименном городе Пермского края, превратится в один из крупнейших круглогодичных курортов на Урале. Об этом на заседании регионального правительства, трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте», заявила министр по туризму и молодежной политике края Юлия Ветошкина. «К 2025 году на базе курорта при государственной поддержке будут открыты для катания 10 горнолыжных трасс общей протяженностью 8 километров, учебный склон, сноу-тьюб горка появятся новые гостиницы и спа-комплекс, кафе. Для дополнительного досуга откроется веревочный парк, парк троллеев, роллерная трасса и многое другое. Горнолыжный курорт Губаха превратится в один из крупнейших горнолыжных курортов на Урале с широким комплексом туристических услуг», — сказала Ветошкина. В свою очередь губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что власти продолжат поддерживать бизнес для развития туристической инфраструктуры. В текущем году муниципалитетам на обустройство туристических маршрутов, организацию кемпингов и глемпингов и другие цели, было выделено 290 млн рублей.