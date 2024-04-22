В Тюменской области по руслу реки Ишим несет мусор и останки животных. Видео

23 апреля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Паводок вымывает в реку мусор и брошенные трупы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Глава Ларихинского сельского поселения (Тюменская область) Татьяна Нененко, ранее обвинившая журналистов в фейковой информации о размытой свалке, призналась, что мусор и трупы животных из-за паводка несет по всему руслу реки Ишим. Об этом чиновница рассказала на камеру. «В русле реки Ишим огромное количество мусора проплывает мимо наших населенных пунктов из районов, находящихся выше [по течению]. Огромное количество: сено, животные, пакеты, бутылки», — рассказала Татьяна Нененко журналистам. Ранее чиновница опровергала информацию URA.RU о том, что свалку у деревни Воронина Ишимского района размыло, из-за чего мусор плавает в воде. Позднее оказалось, что среди бытовых отходов есть и трупы животных. Нененко извинилась за это и признала, что была неправа. Как ранее заявлял губернатор Тюменской области Александр Моор, после схода воды в населенных пунктах региона начнется работа по расчистке и проведению обеззараживания улиц, домов и колодцев. URA.RU направило запрос по ситуации с трупами животных в воде в Роспотребнадзор и прокуратуру, ответы ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Ларихинского сельского поселения (Тюменская область) Татьяна Нененко, ранее обвинившая журналистов в фейковой информации о размытой свалке, призналась, что мусор и трупы животных из-за паводка несет по всему руслу реки Ишим. Об этом чиновница рассказала на камеру. «В русле реки Ишим огромное количество мусора проплывает мимо наших населенных пунктов из районов, находящихся выше [по течению]. Огромное количество: сено, животные, пакеты, бутылки», — рассказала Татьяна Нененко журналистам. Ранее чиновница опровергала информацию URA.RU о том, что свалку у деревни Воронина Ишимского района размыло, из-за чего мусор плавает в воде. Позднее оказалось, что среди бытовых отходов есть и трупы животных. Нененко извинилась за это и признала, что была неправа. Как ранее заявлял губернатор Тюменской области Александр Моор, после схода воды в населенных пунктах региона начнется работа по расчистке и проведению обеззараживания улиц, домов и колодцев. URA.RU направило запрос по ситуации с трупами животных в воде в Роспотребнадзор и прокуратуру, ответы ожидаются.