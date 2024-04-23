В мире Европа Швейцария разблокировала более 300 млн долларов российских активов 23 апреля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 + Швейцария разблокировала некоторые российские активы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Швейцария разблокировала активы РФ на сумму более чем 318 млн долларов. Соответствующий документ размещен на сайте Государственного секретариата экономики страны. «Активы на сумму 140 миллионов швейцарских франков (около 153 млн долларов — прим. URA.RU), которые ранее были заблокированы в качестве меры предосторожности, были разблокированы», — говорится в документе . Разблокировка произошла из-за отсутствия юридических основания для заморозки активов. Также были разморожены активы физических или юридических лиц на сумму около 165 млн долларов. Причиной этому стало исключение ряда их «из санкционных списков ЕС». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Швейцария разблокировала активы РФ на сумму более чем 318 млн долларов. Соответствующий документ размещен на сайте Государственного секретариата экономики страны. «Активы на сумму 140 миллионов швейцарских франков (около 153 млн долларов — прим. URA.RU), которые ранее были заблокированы в качестве меры предосторожности, были разблокированы», — говорится в документе. Разблокировка произошла из-за отсутствия юридических основания для заморозки активов. Также были разморожены активы физических или юридических лиц на сумму около 165 млн долларов. Причиной этому стало исключение ряда их «из санкционных списков ЕС». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям