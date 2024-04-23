Швейцария разблокировала более 300 млн долларов российских активов

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, швейцария, флаг швейцарии
Швейцария разблокировала некоторые российские активы Фото:
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Швейцария разблокировала активы РФ на сумму более чем 318 млн долларов. Соответствующий документ размещен на сайте Государственного секретариата экономики страны.

«Активы на сумму 140 миллионов швейцарских франков (около 153 млн долларов — прим. URA.RU), которые ранее были заблокированы в качестве меры предосторожности, были разблокированы», — говорится в документе. Разблокировка произошла из-за отсутствия юридических основания для заморозки активов.

Также были разморожены активы физических или юридических лиц на сумму около 165 млн долларов. Причиной этому стало исключение ряда их «из санкционных списков ЕС».

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Швейцария разблокировала активы РФ на сумму более чем 318 млн долларов. Соответствующий документ размещен на сайте Государственного секретариата экономики страны. «Активы на сумму 140 миллионов швейцарских франков (около 153 млн долларов — прим. URA.RU), которые ранее были заблокированы в качестве меры предосторожности, были разблокированы», — говорится в документе. Разблокировка произошла из-за отсутствия юридических основания для заморозки активов. Также были разморожены активы физических или юридических лиц на сумму около 165 млн долларов. Причиной этому стало исключение ряда их «из санкционных списков ЕС».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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