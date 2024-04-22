Школьник из Екатеринбурга отправился на шоу ради семейного кредита и поездки на море

Девятилетний Глеб Макарихин из Екатеринбурга стал участником «Суперниндзя. Дети»

23 апреля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Глеб Макарихин активно готовился к съемкам шоу Фото предоставлено телеканалом СТС Школьник Глеб Макарихин из Екатеринбурга отправился на шоу «Суперниндзя. Дети», чтобы помочь родителям закрыть кредит и отвезти родных к морю. Парню предстояло пройти 86-метровую трассу, перед съемками ее тестировали юные спортсмены под руководством тренеров и судей проекта. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала СТС. «Больше пяти лет занимаюсь скалолазанием. Перед кастингом каждый день ходил на тренировки, а иногда даже на две. Все думал, из чего будет состоять трасса, но в итоге мало угадал», — поделился 9-летний Глеб. Мальчик поборется за призовой фонд в шесть миллионов рублей, который разделят три победителя. Всего в проекте участвуют 108 юных атлетов из 49 городов России и Беларуси. Как рассказали родители мальчика Дарья и Роман, Глеб часто спрашивал их, почему нет программы «Супериндзя» для детей. «Когда узнали про кастинг, конечно, сразу же подали заявку. Сын все ждал, когда вырастет, чтобы попасть в проект, а в итоге шоу доросло до нашего сына, а не он до него», — поделились родные парня. Выпуск с юным екатеринбуржцем выйдет 5 мая на телеканале СТС. Спортивное шоу будут вести Дмитрий Масленников, Василий Артемьев и Равшана Куркова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьник Глеб Макарихин из Екатеринбурга отправился на шоу «Суперниндзя. Дети», чтобы помочь родителям закрыть кредит и отвезти родных к морю. Парню предстояло пройти 86-метровую трассу, перед съемками ее тестировали юные спортсмены под руководством тренеров и судей проекта. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала СТС. «Больше пяти лет занимаюсь скалолазанием. Перед кастингом каждый день ходил на тренировки, а иногда даже на две. Все думал, из чего будет состоять трасса, но в итоге мало угадал», — поделился 9-летний Глеб. Мальчик поборется за призовой фонд в шесть миллионов рублей, который разделят три победителя. Всего в проекте участвуют 108 юных атлетов из 49 городов России и Беларуси. Как рассказали родители мальчика Дарья и Роман, Глеб часто спрашивал их, почему нет программы «Супериндзя» для детей. «Когда узнали про кастинг, конечно, сразу же подали заявку. Сын все ждал, когда вырастет, чтобы попасть в проект, а в итоге шоу доросло до нашего сына, а не он до него», — поделились родные парня. Выпуск с юным екатеринбуржцем выйдет 5 мая на телеканале СТС. Спортивное шоу будут вести Дмитрий Масленников, Василий Артемьев и Равшана Куркова.