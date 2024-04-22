В городе ЯНАО коммунальщики едва не разрушили автобусную остановку. Фото

В Ноябрьске повредили остановку во время уборки снега
В Ноябрьске (ЯНАО) коммунальные службы повредили автобусную остановку во время уборки снега. На фото заметно, что снесена нижняя панель из поликарбоната. Об этом сообщает telegram-канал «Сова сказала».
«В Ноябрьске так рьяно убирали снег, что повредили остановку. Как видим, старания напрасны: снег все еще на месте», — отмечают авторы канала.
Ранее сообщалось, что жители Надыма (ЯНАО) пожаловались на брошенные старые автомобили. Они занимают парковочные места и мешают уборке снега.
В Ноябрьске (ЯНАО) коммунальные службы повредили автобусную остановку в ходе уборки снега.
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