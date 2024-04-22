22 апреля 2024

В городе ЯНАО коммунальщики едва не разрушили автобусную остановку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Верхняя Пышма. Свердловская область, уборка снега, трактор, верхняя пышма
В Ноябрьске повредили остановку во время уборки снега Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) коммунальные службы повредили автобусную остановку во время уборки снега. На фото заметно, что снесена нижняя панель из поликарбоната. Об этом сообщает telegram-канал «Сова сказала».

«В Ноябрьске так рьяно убирали снег, что повредили остановку. Как видим, старания напрасны: снег все еще на месте», — отмечают авторы канала.

Ранее сообщалось, что жители Надыма (ЯНАО) пожаловались на брошенные старые автомобили. Они занимают парковочные места и мешают уборке снега.

В Ноябрьске (ЯНАО) коммунальные службы повредили автобусную остановку в ходе уборки снега.
В Ноябрьске (ЯНАО) коммунальные службы повредили автобусную остановку в ходе уборки снега.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) коммунальные службы повредили автобусную остановку во время уборки снега. На фото заметно, что снесена нижняя панель из поликарбоната. Об этом сообщает telegram-канал «Сова сказала». «В Ноябрьске так рьяно убирали снег, что повредили остановку. Как видим, старания напрасны: снег все еще на месте», — отмечают авторы канала. Ранее сообщалось, что жители Надыма (ЯНАО) пожаловались на брошенные старые автомобили. Они занимают парковочные места и мешают уборке снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...