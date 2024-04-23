В РФ отменили шествие «Бессмертный полк» в очном формате

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Начало 3-го форума Города трудовой доблести. Екатеринбург, портрет, бессмертный полк, табличка
Елена Цунаева сообщила, что «Бессмертный полк» в 2024 пройдет онлайн Фото:

Центральный штаб «Бессмертного полка» принял решение не организовывать традиционное шествие в реальном формате в 2024 году. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

«Центральный штаб „Бессмертного полка“ не будет проводить шествие в очном формате в этом году», — заявила Цунаева на пресс-конференции о форматах акции «Бессмертный полк». Ее слова передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Крыму, Псковской, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Белгородской областях не будут проводиться Парады Победы и шествия «Бессмертного полка». Главы регионов указали, что мероприятия отменены в целях безопасности.

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Центральный штаб «Бессмертного полка» принял решение не организовывать традиционное шествие в реальном формате в 2024 году. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. «Центральный штаб „Бессмертного полка“ не будет проводить шествие в очном формате в этом году», — заявила Цунаева на пресс-конференции о форматах акции «Бессмертный полк». Ее слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что в Крыму, Псковской, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Белгородской областях не будут проводиться Парады Победы и шествия «Бессмертного полка». Главы регионов указали, что мероприятия отменены в целях безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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