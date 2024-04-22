Некоторые регионы РФ отменяют парады и шествия «Бессмертного полка» 9 мая

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Репетиция парада победы в пермском гарнизоне с участием министра территориальной безопасности Пермского края Батмазова В.А. Пермь, россия, солдаты, площадь, плац, триколор, флаг россии, парад, строй
В этих регионах, не смотря на отмену парадов, ветеранов поздравят Фото:

В Крыму, Псковской, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Белгородской областях не будет проводиться Парад Победы и шествие «Бессмертного полка». Об этом заявили главы регионов, передают «Ведомости».

«В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий (в частности, парада) целесообразно в этом году отказаться. Вместе с тем будут предусмотрены активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах», — приводят слова губернатора Псковской области Михаил Ведерников «Ведомости».

В Брянске акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что шествия не будет и волонтеры навестят ветеранов и членов их семей. В Саратове с предложением не проводить торжественное прохождение войск гарнизона выступили представители совета ветеранов. Глава региона Роман Бусаргин назвал предложение правильным с точки зрения безопасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Крыма попросили не проводить в регионах акцию «Бессмертный полк» в целях безопасности.

Ранее парад и шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая отменили в Крыму. Губернатор Сергей Аксенов заявлял, что это связано с обеспечением безопасности населения полуострова. Старовойт также сообщал об отмене торжественных мероприятий из-за атак беспилотников ВСУ.

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В Крыму, Псковской, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Белгородской областях не будет проводиться Парад Победы и шествие «Бессмертного полка». Об этом заявили главы регионов, передают «Ведомости». «В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий (в частности, парада) целесообразно в этом году отказаться. Вместе с тем будут предусмотрены активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах», — приводят слова губернатора Псковской области Михаил Ведерников «Ведомости». В Брянске акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что шествия не будет и волонтеры навестят ветеранов и членов их семей. В Саратове с предложением не проводить торжественное прохождение войск гарнизона выступили представители совета ветеранов. Глава региона Роман Бусаргин назвал предложение правильным с точки зрения безопасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Крыма попросили не проводить в регионах акцию «Бессмертный полк» в целях безопасности. Ранее парад и шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая отменили в Крыму. Губернатор Сергей Аксенов заявлял, что это связано с обеспечением безопасности населения полуострова. Старовойт также сообщал об отмене торжественных мероприятий из-за атак беспилотников ВСУ.
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