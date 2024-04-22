Работу спасателей на тюменских паводках приостановили до особых распоряжений

23 апреля 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

На паводках в Тюменской области работают спецподразделения МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Сотрудники некоторых подразделений региональных управлений МЧС России, прибывшие в Тюменскую область для борьбы с паводком из других регионов РФ, не были задействованы в ликвидации ЧС, так как для этого необходимо особое распоряжение. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к ведомству. Он добавил, что, при этом, большинство спасателей из других регионов работают в две смены на укреплениях дамб, береговых линий и т. д. «Для борьбы с паводком из других регионов прибыли специализированные подразделения, которые будут задействованы в случае возникновения экстренных ситуаций. То есть, они действительно могут находиться в режиме постоянной готовности несколько дней подряд и не получать никаких задач. А затем, по звонку, незамедлительно выехать к месту возникновения ЧП. Например, для эвакуации людей или доставки гуманитарных грузов В целом же, спасатели из других субъектов РФ работают в полный рост: укрепляют дамбы, дежурят на переправах и т. д.», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. Ранее агентство писало о том, что некоторые спасатели, прибывшие в Тюменскую область из других регионов РФ, вынуждены сидеть без работы из-за отсутствия указаний со стороны руководства. Однако в Информационном центре правительства региона заявили, что эти данные не соответствуют действительности. При этом, никаких конкретных доводов в пользу этого утверждения, помимо перечисления задач, которые выполняют сотрудники МЧС из других субъектов РФ на территории Тюменской области, Инфоцентр приводить не стал. Также там проигнорировали письменный запрос, направленный URA.RU 22 апреля. Агентством направлен повторный запрос. Ранее URA.RU писало о том, что Ишимский, Казанский и Ялуторовские районы Тюменской области оказались под угрозой затопления из-за паводка. Для борьбы с потопом в регион прибыли сотрудники МЧС из других субъектов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники некоторых подразделений региональных управлений МЧС России, прибывшие в Тюменскую область для борьбы с паводком из других регионов РФ, не были задействованы в ликвидации ЧС, так как для этого необходимо особое распоряжение. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к ведомству. Он добавил, что, при этом, большинство спасателей из других регионов работают в две смены на укреплениях дамб, береговых линий и т. д. «Для борьбы с паводком из других регионов прибыли специализированные подразделения, которые будут задействованы в случае возникновения экстренных ситуаций. То есть, они действительно могут находиться в режиме постоянной готовности несколько дней подряд и не получать никаких задач. А затем, по звонку, незамедлительно выехать к месту возникновения ЧП. Например, для эвакуации людей или доставки гуманитарных грузов В целом же, спасатели из других субъектов РФ работают в полный рост: укрепляют дамбы, дежурят на переправах и т. д.», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. Ранее агентство писало о том, что некоторые спасатели, прибывшие в Тюменскую область из других регионов РФ, вынуждены сидеть без работы из-за отсутствия указаний со стороны руководства. Однако в Информационном центре правительства региона заявили, что эти данные не соответствуют действительности. При этом, никаких конкретных доводов в пользу этого утверждения, помимо перечисления задач, которые выполняют сотрудники МЧС из других субъектов РФ на территории Тюменской области, Инфоцентр приводить не стал. Также там проигнорировали письменный запрос, направленный URA.RU 22 апреля. Агентством направлен повторный запрос. Ранее URA.RU писало о том, что Ишимский, Казанский и Ялуторовские районы Тюменской области оказались под угрозой затопления из-за паводка. Для борьбы с потопом в регион прибыли сотрудники МЧС из других субъектов РФ.