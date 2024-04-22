Курганцы из зоны паводка ловят рыбу голыми руками. Видео

23 апреля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Курганцы ловят рыбу руками в зоне паводка Фото: Андрей Ткаченко © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители Звериноголовского округа (Курганская область) ловят рыбу руками в воде, оставшейся после наводнения. Видео появилось в telegram-канале «ЧП Курган» «В Звериноголовском после паводка жители ловят рыбу руками», — говорится в комментарии к видео, снятому местной жительницей Елизаветой Титовой. Жители собирают рыбу в воде, оставшейся в пойме Тобола. Пойманную добычу они складывают в ведро. Ранее URA.RU сообщало, что паводок не должен повлиять на количество насекомых и рыбы в Тоболе. Такие факторы аномально не сказываются на состоянии по численности, заверяют специалисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Звериноголовского округа (Курганская область) ловят рыбу руками в воде, оставшейся после наводнения. Видео появилось в telegram-канале «ЧП Курган» «В Звериноголовском после паводка жители ловят рыбу руками», — говорится в комментарии к видео, снятому местной жительницей Елизаветой Титовой. Жители собирают рыбу в воде, оставшейся в пойме Тобола. Пойманную добычу они складывают в ведро. Ранее URA.RU сообщало, что паводок не должен повлиять на количество насекомых и рыбы в Тоболе. Такие факторы аномально не сказываются на состоянии по численности, заверяют специалисты.