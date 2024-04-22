22 апреля 2024

Курганцы из зоны паводка ловят рыбу голыми руками. Видео

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Ткаченко Евгений Иванович. Челябинск, рыбак, ткаченко евгений, карп, рыбалка
Курганцы ловят рыбу руками в зоне паводка Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Жители Звериноголовского округа (Курганская область) ловят рыбу руками в воде, оставшейся после наводнения. Видео появилось в telegram-канале «ЧП Курган»

«В Звериноголовском после паводка жители ловят рыбу руками», — говорится в комментарии к видео, снятому местной жительницей Елизаветой Титовой. Жители собирают рыбу в воде, оставшейся в пойме Тобола. Пойманную добычу они складывают в ведро.

Ранее URA.RU сообщало, что паводок не должен повлиять на количество насекомых и рыбы в Тоболе. Такие факторы аномально не сказываются на состоянии по численности, заверяют специалисты.

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Жители Звериноголовского округа (Курганская область) ловят рыбу руками в воде, оставшейся после наводнения. Видео появилось в telegram-канале «ЧП Курган» «В Звериноголовском после паводка жители ловят рыбу руками», — говорится в комментарии к видео, снятому местной жительницей Елизаветой Титовой. Жители собирают рыбу в воде, оставшейся в пойме Тобола. Пойманную добычу они складывают в ведро. Ранее URA.RU сообщало, что паводок не должен повлиять на количество насекомых и рыбы в Тоболе. Такие факторы аномально не сказываются на состоянии по численности, заверяют специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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