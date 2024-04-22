Курганцы ловят рыбу руками в зоне паводка
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Жители Звериноголовского округа (Курганская область) ловят рыбу руками в воде, оставшейся после наводнения. Видео появилось в telegram-канале «ЧП Курган»
«В Звериноголовском после паводка жители ловят рыбу руками», — говорится в комментарии к видео, снятому местной жительницей Елизаветой Титовой. Жители собирают рыбу в воде, оставшейся в пойме Тобола. Пойманную добычу они складывают в ведро.
Ранее URA.RU сообщало, что паводок не должен повлиять на количество насекомых и рыбы в Тоболе. Такие факторы аномально не сказываются на состоянии по численности, заверяют специалисты.
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