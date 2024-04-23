Шойгу рассказал, по каким целям ВС РФ повысят активность ударов

Шойгу: ВС России усилят удары по военным базам и центрам логистики на Украине
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Армия России усилит удары по базам с западным оружием на Украине, сказал Сергей Шойгу Фото:

Вооруженные силы России намерены повысить интенсивность ударов по центрам логистики на Украине. Также российская армия будет поражать базы, где хранится западное вооружение. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия», — сообщил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Его слова опубликованы в telegram-канале ведомства.

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Вооруженные силы России намерены повысить интенсивность ударов по центрам логистики на Украине. Также российская армия будет поражать базы, где хранится западное вооружение. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия», — сообщил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Его слова опубликованы в telegram-канале ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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