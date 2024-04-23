Шойгу рассказал, по каким целям ВС РФ повысят активность ударов

Армия России усилит удары по базам с западным оружием на Украине, сказал Сергей Шойгу
Вооруженные силы России намерены повысить интенсивность ударов по центрам логистики на Украине. Также российская армия будет поражать базы, где хранится западное вооружение. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия», — сообщил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Его слова опубликованы в telegram-канале ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.