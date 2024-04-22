В ЯНАО построят новый корпус педиатрического отделения

В Губкинском (ЯНАО) появится новый педиатрический корпус больницы. Проект уже прошел согласование, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.
«Новый четырехэтажный педиатрический корпус в Губкинском будет рассчитан на прием 200 детей в смену. В нем будет функционировать круглосуточный стационар на 25 коек и дневной стационар на 5 коек. В здании откроют центр здоровья, где будут вести работу по профилактике и диагностике заболеваний. Завершение строительства планируется на декабрь 2024 года», — передает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Данный объект будет реализован в рамках программы «Здравоохранение». Застройщиком нового корпуса будет ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа».
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В Губкинском (ЯНАО) появится новый педиатрический корпус больницы. Проект уже прошел согласование, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России. «Новый четырехэтажный педиатрический корпус в Губкинском будет рассчитан на прием 200 детей в смену. В нем будет функционировать круглосуточный стационар на 25 коек и дневной стационар на 5 коек. В здании откроют центр здоровья, где будут вести работу по профилактике и диагностике заболеваний. Завершение строительства планируется на декабрь 2024 года», — передает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Данный объект будет реализован в рамках программы «Здравоохранение». Застройщиком нового корпуса будет ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа». Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде после ремонта открылась детская поликлиника. В ней педиатры смогут принимать до 500 детей в день.