В Салехарде открыли обновленную детскую больницу

В детской поликлинике Салехарда завершился капитальный ремонт

15 марта 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

В детской больнице Салехарда устранят очереди из пациентов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Детская поликлиника Салехарда (ЯНАО) открыла свои двери для пациентов — в ней провели капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В Салехарде после капремонта открыта детская поликлиника. Капитальный ремонт корпуса детской поликлиники проходил поэтапно. На время ремонта прием был организован в одной части здания, в другой — велись строительные работы. В поликлинике смогут принимать до 500 детей в день. Сейчас детская поликлиника работает по технологии бережливого производства. „Бережливая поликлиника“ позволит родителям юных пациентов избежать очередей и сделать прием у врача более комфортным», — говорится в сообщении. При входе в здание обновлены козырьки, поручни, постелено нескользящее покрытие. Окраска здания выполнена в светлых оттенках, а на фасаде размещен большой логотип с национальными элементами. В следующем квартале запланировано установить комфортную колясочную, к концу года появятся детские игровые зоны. Особое внимание уделено удобствам для ямальцев с затрудненным передвижением — оборудованы специальные санузлы, установлены поручни-отбойники со светонакопительными накладками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Детская поликлиника Салехарда (ЯНАО) открыла свои двери для пациентов — в ней провели капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В Салехарде после капремонта открыта детская поликлиника. Капитальный ремонт корпуса детской поликлиники проходил поэтапно. На время ремонта прием был организован в одной части здания, в другой — велись строительные работы. В поликлинике смогут принимать до 500 детей в день. Сейчас детская поликлиника работает по технологии бережливого производства. „Бережливая поликлиника“ позволит родителям юных пациентов избежать очередей и сделать прием у врача более комфортным», — говорится в сообщении. При входе в здание обновлены козырьки, поручни, постелено нескользящее покрытие. Окраска здания выполнена в светлых оттенках, а на фасаде размещен большой логотип с национальными элементами. В следующем квартале запланировано установить комфортную колясочную, к концу года появятся детские игровые зоны. Особое внимание уделено удобствам для ямальцев с затрудненным передвижением — оборудованы специальные санузлы, установлены поручни-отбойники со светонакопительными накладками.