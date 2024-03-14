14 марта 2024

В Салехарде открыли обновленную детскую больницу

В детской поликлинике Салехарда завершился капитальный ремонт
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая больница. Детская поликлиника. Педиатрия. Екатеринбург
В детской больнице Салехарда устранят очереди из пациентов Фото:

Детская поликлиника Салехарда (ЯНАО) открыла свои двери для пациентов — в ней провели капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В Салехарде после капремонта открыта детская поликлиника. Капитальный ремонт корпуса детской поликлиники проходил поэтапно. На время ремонта прием был организован в одной части здания, в другой — велись строительные работы. В поликлинике смогут принимать до 500 детей в день. Сейчас детская поликлиника работает по технологии бережливого производства. „Бережливая поликлиника“ позволит родителям юных пациентов избежать очередей и сделать прием у врача более комфортным», — говорится в сообщении.

При входе в здание обновлены козырьки, поручни, постелено нескользящее покрытие. Окраска здания выполнена в светлых оттенках, а на фасаде размещен большой логотип с национальными элементами. В следующем квартале запланировано установить комфортную колясочную, к концу года появятся детские игровые зоны. Особое внимание уделено удобствам для ямальцев с затрудненным передвижением — оборудованы специальные санузлы, установлены поручни-отбойники со светонакопительными накладками.

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Детская поликлиника Салехарда (ЯНАО) открыла свои двери для пациентов — в ней провели капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В Салехарде после капремонта открыта детская поликлиника. Капитальный ремонт корпуса детской поликлиники проходил поэтапно. На время ремонта прием был организован в одной части здания, в другой — велись строительные работы. В поликлинике смогут принимать до 500 детей в день. Сейчас детская поликлиника работает по технологии бережливого производства. „Бережливая поликлиника“ позволит родителям юных пациентов избежать очередей и сделать прием у врача более комфортным», — говорится в сообщении. При входе в здание обновлены козырьки, поручни, постелено нескользящее покрытие. Окраска здания выполнена в светлых оттенках, а на фасаде размещен большой логотип с национальными элементами. В следующем квартале запланировано установить комфортную колясочную, к концу года появятся детские игровые зоны. Особое внимание уделено удобствам для ямальцев с затрудненным передвижением — оборудованы специальные санузлы, установлены поручни-отбойники со светонакопительными накладками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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