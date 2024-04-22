22 апреля 2024

В тундре ЯНАО во время пурги волки устроили резню в стаде оленей

В Байдарацкой тундре на Ямале стадо волков растерзало 15 оленей
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард , день оленевода, ямал, северные олени
Обычно тундровик успевал отогнать волков в горы, а на этот раз не успел. Фото:

В Байдарацкой тундре во время сильной пурги волки растерзали 15 оленей. Хищников было слишком много и отогнать их в силу сложных погодных условий от стада люди не успели. О происшествии сообщает telegram-канал «ЧП Ямал».

«В предгорье Полярного Урала на стадо оленей напали волки. Хищники растерзали 15 животных. Это произошло в Байдарацкой тундре, в 30 километрах от Гольцового озера в направлении Воркуты. Была сильная пурга, да и волков было много и животных пострадало больше, чем обычно», — комментируют происшествие авторы канала.

Цитируя слова оленевода Петра Лаптандера, канал сообщает также, что подобные случаи происходили и в прошлые годы, когда хищники убивали одного-двух оленей. Обычно тундровик с сыновьями успевал отогнать волков в горы, а на этот раз не успел.

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В Байдарацкой тундре во время сильной пурги волки растерзали 15 оленей. Хищников было слишком много и отогнать их в силу сложных погодных условий от стада люди не успели. О происшествии сообщает telegram-канал «ЧП Ямал». «В предгорье Полярного Урала на стадо оленей напали волки. Хищники растерзали 15 животных. Это произошло в Байдарацкой тундре, в 30 километрах от Гольцового озера в направлении Воркуты. Была сильная пурга, да и волков было много и животных пострадало больше, чем обычно», — комментируют происшествие авторы канала. Цитируя слова оленевода Петра Лаптандера, канал сообщает также, что подобные случаи происходили и в прошлые годы, когда хищники убивали одного-двух оленей. Обычно тундровик с сыновьями успевал отогнать волков в горы, а на этот раз не успел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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