В тундре ЯНАО во время пурги волки устроили резню в стаде оленей

В Байдарацкой тундре на Ямале стадо волков растерзало 15 оленей

23 апреля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Обычно тундровик успевал отогнать волков в горы, а на этот раз не успел. Фото: Илья Московец © URA.RU В Байдарацкой тундре во время сильной пурги волки растерзали 15 оленей. Хищников было слишком много и отогнать их в силу сложных погодных условий от стада люди не успели. О происшествии сообщает telegram-канал «ЧП Ямал». «В предгорье Полярного Урала на стадо оленей напали волки. Хищники растерзали 15 животных. Это произошло в Байдарацкой тундре, в 30 километрах от Гольцового озера в направлении Воркуты. Была сильная пурга, да и волков было много и животных пострадало больше, чем обычно», — комментируют происшествие авторы канала. Цитируя слова оленевода Петра Лаптандера, канал сообщает также, что подобные случаи происходили и в прошлые годы, когда хищники убивали одного-двух оленей. Обычно тундровик с сыновьями успевал отогнать волков в горы, а на этот раз не успел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Байдарацкой тундре во время сильной пурги волки растерзали 15 оленей. Хищников было слишком много и отогнать их в силу сложных погодных условий от стада люди не успели. О происшествии сообщает telegram-канал «ЧП Ямал». «В предгорье Полярного Урала на стадо оленей напали волки. Хищники растерзали 15 животных. Это произошло в Байдарацкой тундре, в 30 километрах от Гольцового озера в направлении Воркуты. Была сильная пурга, да и волков было много и животных пострадало больше, чем обычно», — комментируют происшествие авторы канала. Цитируя слова оленевода Петра Лаптандера, канал сообщает также, что подобные случаи происходили и в прошлые годы, когда хищники убивали одного-двух оленей. Обычно тундровик с сыновьями успевал отогнать волков в горы, а на этот раз не успел.