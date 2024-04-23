МЧС выпустило экстренное обращение к свердловчанам из-за снегопада с дождем

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Свердловчан призвали оставаться дома в непогоду Фото:

В Свердловской области 24—25 апреля ожидаются снег, дождь и порывы ветра до 16 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! 24—25 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду, дождь со снегом и гололедные явления. Будьте бдительны!» — следует из сообщения.

Спасатели призвали свердловчан оставаться в непогоду дома, ограничить проведение работ на улице, а также не приближаться к стенам домов. Автовладельцам необходимо учитывать дорожные и погодные условия. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».

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В Свердловской области 24—25 апреля ожидаются снег, дождь и порывы ветра до 16 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! 24—25 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду, дождь со снегом и гололедные явления. Будьте бдительны!» — следует из сообщения. Спасатели призвали свердловчан оставаться в непогоду дома, ограничить проведение работ на улице, а также не приближаться к стенам домов. Автовладельцам необходимо учитывать дорожные и погодные условия. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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