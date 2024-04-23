МЧС выпустило экстренное обращение к свердловчанам из-за снегопада с дождем

Свердловчан призвали оставаться дома в непогоду Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области 24—25 апреля ожидаются снег, дождь и порывы ветра до 16 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! 24—25 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду, дождь со снегом и гололедные явления. Будьте бдительны!» — следует из сообщения.

Спасатели призвали свердловчан оставаться в непогоду дома, ограничить проведение работ на улице, а также не приближаться к стенам домов. Автовладельцам необходимо учитывать дорожные и погодные условия. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».