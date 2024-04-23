Синоптики назвали причины снежной весны в ХМАО

В ХМАО в начале весны выпало в пять раз больше снега, чем обычно
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, снег, прогулка, первый снег, прогулка в парке
Большое количество снега выпало в ХМАО весной из-за активных циклонов Фото:

Большое количество снега весной в ХМАО выпало из-за активных циклонов. Только в Сургуте число осадков в начале марта превысило среднюю норму в пять раз, утверждают синоптики окружного Гидрометцентра.

«В Сургуте, крупнейшем городе Югры, в начале марта количество осадков превысило среднюю норму для этого периода в пять раз. При этом максимальная высота снега — 103 см — наблюдалась в апреле в сельском поселении Березовского района Саранпауль», — пишет ТАСС со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прошедшей осенью и зимой количество осадков в ХМАО превысило норму в 1,2 — 2 раза. А в ряде районов в течение зимы фиксировали превышение месячной нормы в три раза, уточняют синоптики.

Ранее URA.RU рассказывало, какая погода ждет жителей ХМАО в начале мая. В первый дни месяца синоптики прогнозируют потепление.

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Большое количество снега весной в ХМАО выпало из-за активных циклонов. Только в Сургуте число осадков в начале марта превысило среднюю норму в пять раз, утверждают синоптики окружного Гидрометцентра. «В Сургуте, крупнейшем городе Югры, в начале марта количество осадков превысило среднюю норму для этого периода в пять раз. При этом максимальная высота снега — 103 см — наблюдалась в апреле в сельском поселении Березовского района Саранпауль», — пишет ТАСС со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Прошедшей осенью и зимой количество осадков в ХМАО превысило норму в 1,2 — 2 раза. А в ряде районов в течение зимы фиксировали превышение месячной нормы в три раза, уточняют синоптики. Ранее URA.RU рассказывало, какая погода ждет жителей ХМАО в начале мая. В первый дни месяца синоптики прогнозируют потепление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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