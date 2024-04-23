Синоптики назвали причины снежной весны в ХМАО

Большое количество снега весной в ХМАО выпало из-за активных циклонов. Только в Сургуте число осадков в начале марта превысило среднюю норму в пять раз, утверждают синоптики окружного Гидрометцентра.
«В Сургуте, крупнейшем городе Югры, в начале марта количество осадков превысило среднюю норму для этого периода в пять раз. При этом максимальная высота снега — 103 см — наблюдалась в апреле в сельском поселении Березовского района Саранпауль», — пишет ТАСС со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прошедшей осенью и зимой количество осадков в ХМАО превысило норму в 1,2 — 2 раза. А в ряде районов в течение зимы фиксировали превышение месячной нормы в три раза, уточняют синоптики.
Ранее URA.RU рассказывало, какая погода ждет жителей ХМАО в начале мая. В первый дни месяца синоптики прогнозируют потепление.
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