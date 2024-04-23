Синоптики назвали причины снежной весны в ХМАО

В ХМАО в начале весны выпало в пять раз больше снега, чем обычно

23 апреля 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Большое количество снега выпало в ХМАО весной из-за активных циклонов Фото: Размик Закарян © URA.RU Большое количество снега весной в ХМАО выпало из-за активных циклонов. Только в Сургуте число осадков в начале марта превысило среднюю норму в пять раз, утверждают синоптики окружного Гидрометцентра. «В Сургуте, крупнейшем городе Югры, в начале марта количество осадков превысило среднюю норму для этого периода в пять раз. При этом максимальная высота снега — 103 см — наблюдалась в апреле в сельском поселении Березовского района Саранпауль», — пишет ТАСС со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Прошедшей осенью и зимой количество осадков в ХМАО превысило норму в 1,2 — 2 раза. А в ряде районов в течение зимы фиксировали превышение месячной нормы в три раза, уточняют синоптики. Ранее URA.RU рассказывало, какая погода ждет жителей ХМАО в начале мая. В первый дни месяца синоптики прогнозируют потепление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большое количество снега весной в ХМАО выпало из-за активных циклонов. Только в Сургуте число осадков в начале марта превысило среднюю норму в пять раз, утверждают синоптики окружного Гидрометцентра. «В Сургуте, крупнейшем городе Югры, в начале марта количество осадков превысило среднюю норму для этого периода в пять раз. При этом максимальная высота снега — 103 см — наблюдалась в апреле в сельском поселении Березовского района Саранпауль», — пишет ТАСС со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Прошедшей осенью и зимой количество осадков в ХМАО превысило норму в 1,2 — 2 раза. А в ряде районов в течение зимы фиксировали превышение месячной нормы в три раза, уточняют синоптики. Ранее URA.RU рассказывало, какая погода ждет жителей ХМАО в начале мая. В первый дни месяца синоптики прогнозируют потепление.